2018-12-20T12:39:01+03:00
Общество

Бэтмену в хороводе нет места: в детском саду на Камчатке малышам рекомендовали не надевать костюмы зарубежных героев

Новость вызвала жаркую полемику в соцсетях и разделила пользователей на два лагеря
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В детском саду на Камчатке малышам рекомендовали не надевать костюмы зарубежных героевВ детском саду на Камчатке малышам рекомендовали не надевать костюмы зарубежных героевФото: Евгения ГУСЕВА
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Пора новогодних утренников начинается в детских садах страны. В идеале в этот торжественный для ребенка день малыш может примерить на себя образ любого сказочного персонажа. Но в реалиях одного из детских садов на Камчатке такое возможно только в мечтах.

Началось все с того, что в социальных сетях появилось сообщение: «В детском саду «Дельфинчик» запрещают воспитанникам надевать костюмы зарубежных героев». И понеслась.

- Правильно делают, лучше в мишку или зайчика одеться, чем в какого-то супер-героя в лосинах и трусах, - пишет пользователь Дмитрий.

- Если мои дети захотят быть Томом или Рапунцель, тогда я найду эти костюмы. И еще: я плачу за детский сад, а не они (воспитатели – ред.), так что я могу выбирать, в чем малыши могут пойти, - считает Егор.

Причина такой рекомендации кроется в том, что утренники в детском саду проходят в русском народном стиле с хороводами, потешками, отечественными дедом Морозом и его внучкой-красавицей Снегурочкой.

- Мы прививаем детям любовь к Родине, русской культуре. В канон нашего праздника не вписываются зарубежные герои, и мы рекомендовали родителям не наряжать детей в их костюмы, - рассказывает сотрудница детского сада, пожелавшая сохранить свое имя в тайне. – Ничего такого мы не требовали, наоборот, хотели, как лучше.

Женщина подчеркнула, что данный вопрос обсуждался с начала года на многочисленных родительских собраниях. Мамы и папы в подавляющем своем большинстве высказывались за идею приобщения своих чад к русской культуре. Однако недовольные все же нашлись и выплеснули свое негодование. Сотрудники детского сада не исключают, что кто-то все же придет на утренник в костюме, например, Бэтмена. Странный хоровод получится.

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Никакого бэтмена, только буратино: В магаданском детском саду запретили костюмы зарубежных супергероев

Воспитательница опубликовала объявление с «ролями» детей на утренник, из-за которого разгорелся настоящий скандал (подробнее)

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