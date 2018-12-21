Не за горами один из самых любимых праздников большинства хабаровчан — Новый год 2019. Как правило, никакое торжество не обходится без добрых и теплых слов поздравлений. Не остался в стороне от традиции и глава региона. Конечно, новогоднее поздравление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 2019 будут транслировать перед боем курантов, но мы решили опубликовать его и на нашем сайте.

- Дорогие жители Хабаровского края! От всей души поздравляю вас с Новым годом! Уходит в историю 2018 год. Он запомнится всем нам важными для Хабаровского края событиями. Многие из них произошли благодаря вашей активности, открытости к переменам и готовности принимать сложные решения, - обращается к жителя региона Сергей Фургал. - Участие жителей в судьбе родного края привело к тому, что историю следующего десятилетия мы начинаем вместе. Каким будет 2019 год, что он принесет – во многом зависит от нас самих. Успех, как известно, складывается из личных стремлений и желаний. Наступающий год обещает быть непростым. Накопилось много проблем. И решать их нам предстоит вместе.

В новогоднем поздравлении 2019 губернатор Хабаровского края Сергей Фургал немного рассказал о том, над чем ему и его аппарату предстоит работать в 2019 году, а также о поручениях, которые ему дал Владимир Путин.

- Президент России обозначил стратегические задачи в экономике, образовании, здравоохранении и других отраслях. Все они направлены на то, чтобы жители края почувствовали реальные изменения к лучшему, - продолжает Сергей Фургал. - Нам удалось сохранить социальную направленность краевого бюджета. В центре нашего внимания останутся поддержка материнства и детства, молодежи и старшего поколения.

Он уточнил, что краевое правительство намерено создавать комфортную среду в городах и все необходимые условия для жизни в селе, строить новые и реконструировать старые дороги, повышать уровень доходов людей. А в числе их приоритетов – поддержка местных производителей и бизнеса. Но самые главные слова новогоднего поздравления 2019 губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оставил напоследок.

- Дорогие земляки! Пусть перемены в жизни региона и каждой семьи всегда будут только позитивными! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья и любви! С праздником! - резюмировал губернатор Хабаровского края.