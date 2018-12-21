2018-12-21T07:12:37+03:00
Происшествия

В Магадане женщина спасла из горящего дома племянника-младенца, но своих детей вынести не успела

Мать с малышом в больнице, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего [фото]
Элина ОГАНЕСЯН
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В Магадане женщина спасла из горящего дома племянника-младенца, но своих детей вынести не успела. ФОТО: СУ СК России по Магаданской области.В Магадане женщина спасла из горящего дома племянника-младенца, но своих детей вынести не успела. ФОТО: СУ СК России по Магаданской области.
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Трагедия случилась 19 декабря в Магадане в частном доме по улице Ново-Нагаевская. Утро 28-летней женщины не предвещало беды. Среда. Обычный будний день домохозяйки. В доме женщина была с 11-месячным племянником и своими детьми - двух и шести лет. Пока дети играли, а малыш спал, мама решила подремать. Сколько она спала - неизвестно.

Проснувшись, первое, что она увидела - детскую комнату, которая полыхала в огне. Она тут же схватила младенца и выбежала с ним на улицу, тем самым спасла ему жизнь. Однако за собственными детьми вернуться так и не смогла. Сильное задымление и высокая температура не позволили. Ей оставалось только стоять и смотреть, как горит ее дом, а в нем - два ее ребенка. Выживших госпитализировали в больницу. Состояние пациентов врачи комментировать отказались.

Пожарных вызвали соседи. Когда пламя потушили, сотрудники МЧС обнаружили в доме два трупа. Следователи начали проводить проверку. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

- Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти детей, - рассказывает Андрей Макаров, руководитель пресс-службы СУ СК России по Магаданской области. - Чтобы выяснить, где находились очаги пожара и установить причину его возникновения, следователи допрашивают свидетелей, уже назначены ряд экспертиз.

Расследование продолжается.

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