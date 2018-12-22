Полицейские вернули малолетнюю путешественницу из Краснодара в Хабаровск

Еще в октябре в полицию обратился отец 15-летней хабаровчанки. По словам мужчины его дочь пропала – скорее всего ушла из дома в неизвестном направлении. У школьницы это не первый побег, каждый раз ее находили и возвращали в Хабаровск. На учете в органах по работе с несовершеннолетними она состоит с 2016 года. Тем не менее по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело.

- Дело возбуждено по статье «Убийство», - сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю. – Это всегда делается в подобных случаях, пока следователи не выяснят обратного. В рамках расследования были проведены масштабные оперативно-розыскные и поисковые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств исчезновения ребенка.

В этот раз поиски беглянки заняли несколько месяцев. В декабре хабаровчанку нашли за несколько тысяч километров от краевого центра – в Краснодаре.

- По поручению следственных органов Хабаровского края сотрудники правоохранительных органов Краснодарского края установили точное местонахождение ребенка, и задержали девочку в одном из торговых центров, где она отдыхала с друзьями, - рассказали в ведомстве.

В пятницу подростка доставили в Хабаровск и ее допросил следователь. Девочка рассказала, что это не было похищением и в отношении нее никаких преступных действий не совершалось. Сбежала она сама – хотела посмотреть мир, а до Краснодара путешественница добралась автостопом. Отец беглянки написал заявление с просьбой о прекращении расследования уголовного дела.

Сейчас отец школьницы вынужден будет заплатить штраф за ненадлежащие исполнение родительских обязанностей, в свою очередь следователи потребовали от сотрудников ПДН усилить работу с этой семьей. Уголовное дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления.