На Камчатке мужчина забил топором соседа из-за дивана и спрятал тело в холодильнике

Случилось все еще в начале июня в Петропавловске-Камчатском. Изрядно выпивший 32-летний местный житель заглянул в гости к своему соседу. Тот проживал по в доме по улице 70 лет Победы. В его квартире он увидел до боли знакомый диван. Мужчина вспомнил, что мебель раньше принадлежала ему и разозлился. Горячительные тут сыграли не последнюю роль. Гость начал конфликтовать с соседом, высказывая ему претензии. Ситуация накалялась. Никто уступать в этом бессмысленном споре не захотел. В итоге вспыльчивый мужчина схватил топор и зарубил обидчика. Порядка тринадцати ударов угодили соседу прямо в голову. Шанса выжить просто не было, 48-летний камчатец скончался на месте от открытой черепно-мозговой травмы.

Дальше история становится еще более жуткой. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина взял тело соседа, перенес в свою квартиру и спрятал в холодильник. Затем все это он вывез в лес за чертой города, вернулся домой и никому о произошедшем не говорил.

Через некоторое время отец умершего мужчины обратился в полицию. Тогда он даже и не предполагал, что живым сына он уже не увидит. Следователи начали разбираться.

Расследование далось им нелегко. Сотрудники уголовного розыска вместе с криминалистами взяли на помощь техническое оборудование – источник криминалистического света. Именно ему удалось вычислить следы крови в квартире у обвиняемого. Дальше череда биологических, медицинских, дактилоскопических экспертиз – и в отношении мужчины возбуждают уголовное дело по статье «Убийство».

- Несмотря на непризнание вины обвиняемым, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд, - отмечают в пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю.

Теперь мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.