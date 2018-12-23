Отпуск окончен: Все туристы, застрявшие в Китае, вернулись в Хабаровск

22 декабря в Хабаровский аэропорт приземлился, пожалуй, самый долгожданный самолет этой зимы. Речь о воздушном судне, на борту которого находились туристы, застрявшие в Китае еще на прошлой неделе. Напомним, что все началось из-за финансового конфликта между туроператором «Жемчужная река» и авиакомпанией «ИрАэро». Первые отказались платить за вывоз своих клиентов, поэтому сотни россиян оказались заложниками отпуска и не смогли выбраться из китайского острова. Среди отпускников были и жители Хабаровского края.

Шли дни. Никто за туристами не вылетал. Элементарно не могли установить, чей борт должен ввернуть россиян домой.

В начале этой недели за хабаровчанами отправилось воздушное судно. Только забрать удалось не всех, потому что авиакомпания не смогла подтвердить большую часть обратных билетов. В итоге прилетели только 40 человек. Еще порядка 130 остались на острове. Среди них дети и пенсионеры.

Спустя неделю самолет авиакомпании «Аврора» вернул оставшихся туристов домой.

- Перелет проходил через город Владивосток, где самолет делал дозаправку, - отмечают в пресс-службе правительства Хабаровского края. -Все пассажиры, вернувшиеся в Хабаровск, чувствуют себя нормально.

Вся финансовая сторона легла на плечи ассоциации «Турпомощь».

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