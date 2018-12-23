Слишком сложный квест: На Сахалине построили детский ледовый лабиринт без входа и выхода.

Довольно странный видеоролик сейчас молниеносно распространяется в группах сети. На нем на первый взгляд самая обычная площадь в Корсаково, где неподалеку от главной елки расположены ледовые скульптуры. Одна из них как-раз и вызвала бурные обсуждения в интернете.

Ледяной лабиринт - классическое зимнее развлечение у детей. Ни для кого не секрет, что главная задача в лабиринте - это найти выход. Но, по всей видимости, на Сахалине особенные дети, потому что проектировщики решили, что они не только должны выйти из, так называемого аттракциона, но и найти вход.

Нет, это не шутка. В лабиринт нельзя ни войти, ни выйти. Дети попали внутрь ледяного квеста, забравшись сверху. Другого варианта просто нет.

- Лабиринт для детей на площади. Вот елочка новогодняя. А вот лабиринт, в котором нет ни входа, ни выхода. Это квест – «Забери своего ребенка», - комментирует автор видеоролика.

Пока пользователи сети шутили о том, что это новая функция для родителей, чтобы они оставляли детей в запертом лабиринте и занимались своими делами, появилась другая версия. Ледовая скульптура может быть просто не закончена.