В ЕАО мужчина залез на крышу храма, разбил окно и не смог объяснить, зачем

Случилось все в конце ноября в небольшом селе Вальдгейм с населением порядка двух тысяч человек. Все друг друга знают, живут спокойно. К тому же, большая часть местных жителей - родственники. Неожиданно тихую и размеренную обстановку нарушил 41-летний сельчанин. В тот день он изрядно выпил и захотел приключений. Ночью он забрался на крышу храма Святых мучеников Веры, Надежды, Любви, сломал окно и зашел в здание. До этого, признаются сельчане, никто себе такого не позволял. Да и сами настоятели готовы были отпустить ему этот грех, но участковый настоял на возбуждении уголовного дела.

- Когда я зашел в храм, то увидел в здании мужчину, - рассказывает «КП»-Хабаровск» настоятель храма Константин Зубарев. - Он не спал, бодрствовал. Даже разговаривал со мной. Но ничего особенного так и не поведал. Думаю, просто перепил. Я вызвал участкового полиции, дальше он уже с ним разбирался.

По словам местных жителей, от этого мужчины можно было ожидать и не такого. Некоторое время назад он проходил лечение в поселковом психдиспансере и до сих пор находится там на учете. Скорее всего, медицинские показатели и вдобавок алкогольное опьянение стали причиной того, что мужчина не смог объяснить мотив своего поступка.

Несмотря на то, что настоятели храма зла на местного жителя не держат, полиция возбудила в его отношении уголовное дело по статье «Вандализм». У них есть своя версия случившегося.

- Установлено, что мужчина, желая продемонстрировать явное неуважение к обществу и пренебрегая общественными нормами поведения, повредил имущество Храма Святых мучеников Веры, Надежды, Любви в с. Валдгейм, причинив тем самым ущерб в размере 17 тысяч рублей, - отметила Жанна Крепкогорская, руководитель пресс-службы прокуратуры Еврейской автономной области.

Теперь грешнику грозит еще и арест, и крупный штраф.