Эпоха будущего: как через 10 лет усовершенствуется искусственный интеллект

РАБОТА ТЕХНИКИ ИСКЛЮЧАЕТ ОШИБКИ

Предновогодние дни — время задуматься о будущем. «Манго Телеком» составил прогноз о том, как будут развиваться технологии ближайшие 10 лет. То, что казалось фантастикой, станет обыденным и неудивительным. Начнем по порядку.

Умное устройство-компаньон сведет все рутинные задачи к простому алгоритму действий — поставил задачу, решил задачу. Когда потребуется совершить простую покупку или заказать стандартную услугу, в большинстве случаев можно будет сказать об этом помощнику в своем коммуникаторе — и все, остальное он сделает сам, взаимодействуя с алгоритмами продавца продукта или услуги, которая вас заинтересует.

Если все же понадобится связаться с компанией лично, то говорить, скорее всего, тоже придется с роботом. Живые люди в коммуникациях останутся, но только для участия в решении сложных проблем. Консультанты-люди будут «коллективным разумом» для нетривиальных задач, объединяясь в своеобразные мозговые центры. Работать при этом они будут удаленно.

А для решения более простых вопросов помогут боты. Телефонные разговоры с ними станут обычным делом. Искусственный интеллект овладеет естественным языком и, конечно, будет его понимать. Люди вообще не смогут без специального уведомления распознавать, говорит с ним человек или голосовой бот. Общение с роботами станет даже более предпочтительным, так как из коммуникаций уйдет «человеческий фактор», то есть возможность невынужденной ошибки.

ИНТЕЛЛЕКТ - ПСИХОЛОГ

Искусственный интеллект обгонит человеческий по качеству распознавания эмоций. Кроме того, голосовые роботы будут идеально чувствовать настроение, меняя скрипты в зависимости от того, грустный вы, веселый или устали.

Естественно, ожидание на линии исчезнет как факт. Коммуникационные системы компаний смогут работать с бесконечным количеством электронных собеседников, поэтому никому не придется ждать ответа. Постоянно обращаясь в одну и ту же компанию, появится возможность конструировать для себя консультанта. Клиенты смогут выбрать голос — мужской, женский, неопределенный, тембр, а также стиль общения — дружеский или официальный. Все в зависимости от ваших предпочтений.

Идентифицировать клиента контакт-центры смогут по голосу — благодаря развитой биометрии. Узнавать звонящего коммуникационные системы будут не только для того, чтобы мгновенно загружать в искусственный интеллект слепок истории его действий — не только для поддержания предметного разговора, но и для того, чтобы принимать распоряжения и проводить операции, требующие подтверждения личности.

МЕНЬШЕ СПАМА - БОЛЬШЕ ДЕЛА

Каналы коммуникаций конвергируются полностью — настанет эпоха суперомниканальности. Общаться с консультантом в контакт-центре, можно будет любым удобным способом, мгновенно переходить с одного канала на другой и использовать несколько каналов одновременно. Это позволит, к примеру, говоря по телефону, отправить документ через мессенджер и тут же выключить голосовую связь, не разорвав коммуникацию и продолжая обсуждение в чате.

Спама станет меньше. Алгоритмы будут анализировать большие данные и активно использовать технологии, чтобы прогнозировать действия клиентов на перспективу и предлагать продукты или услуги непосредственно в момент, когда они востребованы. Потенциал дополнительных продаж также усилится. Машины будут создавать ситуации общения на основе транзакций клиента и поведенческих паттернов социальных групп, к которым он принадлежит. Это поможет наилучшим образом попадать в контекст жизненной ситуации и с воронкой, близкой к максимальной, закрывать сделки в телемаркетинге.

ОНЛАЙН-ПЕРЕВОДЧИК

Возможности удаленной презентации продуктов или услуг переживут второе рождение-благодаря дополненной реальности. К примеру, планировку новой квартиры можно будет увидеть в объемной графике макета, появляющегося прямо на столе во время разговора с риэлтором, а сотрудник поддержки покажет, как включить нужную функцию на смартфоне, управляя виртуальными указателями. Но быстрее всего коммуникации будущего преодолеют языковой барьер. Даже общаясь с человеком из другой части мира, говорить можно будет на своем родном языке. Все, что скажете вы, и все, что ответит собеседник, будет синхронно переводиться. Поэтому компании смогут строить глобальные контакт-центры, обслуживающие обращения со всего света.

«Манго Телеком» — крупнейший на российском рынке поставщик сервисов виртуальных АТС и облачных коммуникаций, компания предлагает передовые решения для бизнеса, которыми пользуются более 45 тысяч предприятий в России и Европе. В 2018 году «Манго Телеком» представила омниканальный контакт-центр MANGO OFFICE, обеспечивающий доступ к профессиональным коммуникациям на базе облачных технологий.