Законодательная дума Хабаровского края подвела итоги года

2018 год медленно, но верно подходит к концу. Для Хабаровского края эти 12 месяцев выдались не такими простыми. Сергей Луговской, председатель Законодательной думы Хабаровского края перед наступлением Нового года вспомнил, что было сделано краевым парламентом за 365 дней.

Оказалось, что потрудились все хорошо. Во-первых: на территории региона появилось новое село Дальневосточное, на котором будет реализовываться федеральный проект «Дальневосточный гектар». Во-вторых: дума внесла изменение в законопроект, касающийся поддержки многодетных семей. Теперь для строительства домов при поддержке государства им не нужно дожидаться, пока их ребенку исполнится два года. Более того, ранее ежемесячная денежная выплата обходила стороной отцов больших семей, теперь и они могут рассчитывать на компенсацию.

Не стоит забывать, что в этом году в регионе увеличили размер материнского капитала. Семьи, в которых с 1 января 2019 года родится или будет усыновлен третий ребенок и последующие, получат 250 тысяч рублей, а не 200, как было раньше.

Пенсионная реформа стала для многих ударом, но Законодательной думе удалось добиться того, чтобы в нашем регионе краевые льготы для женщин 55 лет и мужчин 60 лет сохранились, независимо от выхода на пенсию.

Глава парламента не обошел стороной и злободневные темы питания школьников, дольщиков и переноса столицы Дальнего Востока. Несмотря на то, что бюджет региона у нас всегда дефицитный, спикер уверен, что за счет оптимизации и распределения денежных средств все проблемы можно будет решить.

- Действительно бюджет 2019 года отличается тем, что он направлен на оптимизацию расходов. Он сокращен практически на 11% по всем категориям, - рассказывает Сергей Луговской, председатель Законодательной думы Хабаровского края.- Естественно, есть дефицит, допустим, на ремонт больниц, отлов безнадзорных животных. Мы работаем с правительством. Есть поддержка и понимание, поэтому мы эти вопросы тоже решим.

Решение губернатора сократить надбавки к пенсиям депутатов Сергей Луговской поддержал. Ведь таким образом бюджет края, действительно, пополнится.

В новый год с новыми силами и с новыми задачами - такой позиции придерживается глава парламента, а прогнозы у него весьма позитивные.