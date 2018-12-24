Сергей Фургал предложил сделать Хабаровск городом федерального значения

Статус столицы Дальнего Востока Хабаровск потерял и это свершившийся факт. Но, как заявил губернатор на пресс-конференции по итогам уходящего года, никаких потерь краевой центр не понесет. Разве только имиджевые.

- В течение трех лет этот вопрос очень активно обсуждался на уровне депутатов краевой думы и губернатора. И в течение трех лет все прекрасно знали о том, что готовится перенос административного центра во Владивосток. Когда я узнал об этом, то фактически уже ничего сделать было нельзя, - сказал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Он подчеркнул, что практически никто из органов исполнительной власти ДФО никуда не переезжают из Хабаровска. Речь идет, в том числе, и о полпредстве. Что касается штаба Восточного военного округа, то он будет расширяться. А Следственный комитет планирует открыть в Хабаровске вуз по обучению своих специалистов.

- Есть одно, может быть, глобальное желание: в перспективе хотели бы увидеть, чтобы Хабаровск стал первым городом-миллионником на Дальнем Востоке. Это наша глобальная цель, которая более чем реализуема. К ней нужно идти, не забывая, конечно, о развитии. Мы можем стать первым городом-миллионником, что повлечет серьезное продвижение вперед, - отметил глава региона.

Есть и другие далеко идущие цели, связанные с Хабаровском. В дальнейшем есть шанс сделать краевую столицу городом федерального значения наравне с Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем. По словам Фургала, у Хабаровска для этого есть все шансы.