Губернатор Хабаровского края прокомментировал слухи об увеличении своей зарплаты

Некие инсайдеры разместили в сети информацию о том, что глава региона увеличил себе зарплату на 700 тысяч рублей. В итоге в 2019 году Сергей Фургал якобы должен получить почти 12,7 миллиона рублей. Сам глава региона слухи жестко опроверг.

- Полная ложь и провокация. Никаких зарплат и никаких повышений расходов губернатор себе не подписывал. Это написал кто-то, используя горячие факты, что на 2018-2019 год в рамках бюджета я заложил увеличение. Так вот докладываю вам: первое, что я сделал - подписал распоряжение о снижении зарплаты себе, снижении расходов на весь аппарат, начиная с губернатора и заканчивая всеми остальными, - прокомментирован Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Глава региона отметил, что анонсировав снижение расходов, он начал в первую очередь с себя. «Это касается и пенсий, и зарплат, и расходов» - добавил господин Фургал.