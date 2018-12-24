2018-12-24T10:39:51+03:00
Общество

Губернатор Хабаровского края прокомментировал слухи об увеличении своей зарплаты

Сергей Фургал назвал появившуюся в сети информацию ложью и провокацией
Александра ШОПЕНКО
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Губернатор Хабаровского края прокомментировал слухи об увеличении своей зарплатыГубернатор Хабаровского края прокомментировал слухи об увеличении своей зарплатыФото: Антон ТИХИЙ
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Некие инсайдеры разместили в сети информацию о том, что глава региона увеличил себе зарплату на 700 тысяч рублей. В итоге в 2019 году Сергей Фургал якобы должен получить почти 12,7 миллиона рублей. Сам глава региона слухи жестко опроверг.

- Полная ложь и провокация. Никаких зарплат и никаких повышений расходов губернатор себе не подписывал. Это написал кто-то, используя горячие факты, что на 2018-2019 год в рамках бюджета я заложил увеличение. Так вот докладываю вам: первое, что я сделал - подписал распоряжение о снижении зарплаты себе, снижении расходов на весь аппарат, начиная с губернатора и заканчивая всеми остальными, - прокомментирован Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Глава региона отметил, что анонсировав снижение расходов, он начал в первую очередь с себя. «Это касается и пенсий, и зарплат, и расходов» - добавил господин Фургал.

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