2018-12-25T10:47:21+03:00
Общество

«Подъем, огрызки!»: На Камчатке выясняют, правда ли вожатый детского лагеря издевался над воспитанниками

По словам ребенка, парень заставлял их отжиматься и приседать ночью, а девочек щекотал
Элина ОГАНЕСЯН
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«Подъем, огрызки!»: На Камчатке выясняют, правда ли вожатый детского лагеря издевался над воспитанниками или все это - фантазии мальчика«Подъем, огрызки!»: На Камчатке выясняют, правда ли вожатый детского лагеря издевался над воспитанниками или все это - фантазии мальчикаФото: Социальные сети
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Об «издевательствах над детьми» рассказал житель города Елизово, чей 12-летний сын побывал в детском оздоровительном лагере «Волна». Мальчик приехал на смену в минувшую субботу, а уже в воскресенье его забрала мама, и ребенок рассказал ей о жуткой ночи в лагере.

Поздним вечером в комнату, где спали семеро детей, зашел вожатый. Как рассказывает мальчик, вел парень себя крайне жестоко. Со словами «Подъем, огрызки!» он начал пинать кровати, а после заставлял ребят отжиматься и приседать у стенки. К девочкам у него был особый подход - спортом заниматься никого не заставлял, только щекотал ступни.

Рассказы мальчика заставили родителей взволновали, и они обратились в отделение полиции. И вот дело дошло до следователей.

- Следственным отделом организовано проведение проверки, - говорит Ольга Дружинина, сотрудник СУ СК России по Камчатскому краю. - Будем выяснять обстоятельства произошедшего и достоверность информации, размещенной в сети.

Однако в самом лагере такой новости крайне удивились. «Волна» с их едва ли не безупречной репутацией опровергла все слухи и рассказала свою версию.

- Сейчас ведется проверка следователями. Уверена, что по ее результатам все встанет на свои места, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Лариса, сотрудник детского оздоровительного лагеря «Волна». - Уже на данном этапе многое, что наговорили родители со слов мальчика, не подтвердилось, их уличили во лжи. Могу сказать только одно — парень, которого оклеветали, характеризуется только с положительной стороны. Ему 25 лет, и все дети в отзывах его хвалили. Что касается в принципе всей этой информации, то могу лишь предположить — ребенку не понравилось, что его отправили спать, поэтому он решил придумать такую ерунду. Очень надеемся, что следователи разберутся в случившемся.

Лишь по результатам проверки станет ясно, кто в этой ситуации соврал, а кто сказал правду.

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