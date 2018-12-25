Средние зарплаты - больше, а дороги - лучше: какие подарки готовит мэрия Хабаровску в 2019 году

ПРО ДЕНЬГИ

Прогнозы на 2019 год говорят о том, что оборот крупных и средних организаций составит 510 миллиардов рублей. Для сравнения, в уходящем 2018-м этот показатель составил 480 миллиардов рублей. Объем отгруженных товаров в будущем году по промышленным видам деятельности должен добраться до отметки в 96,2 миллиарда рублей.

Потребительский рынок должен достичь оборота в 236 миллиардов рублей, а общественного питания - 14,9 миллиарда. По сравнению с 2018 годом эти показатели увеличатся на 108,6 и 112 процентов.

Средние зарплаты больше, а дороги - лучше: какие подарки готовит мэрия Хабаровску в 2019 годуФото: Александра ШОПЕНКО

Если говорить об инвестициях в основной капитал, то, планируется, что их объем составит 77,3 миллиарда рублей. В уходящем году в экономику и социальную сферу города направлено 75 миллиардов рублей инвестиций, что на 2,3 процента выше уровня 2017 года.

Из реализуемых инвестпроектов можно отметить строительство торгово-развлекательного центра с аквапарком, высокотехнологичного медцентра и развитое индустриального парка «Авангард». Кстати, последний вошел в топ-20 Национального рейтинга, опередив аналогичные территории в Татарстане, Калужской и Липецкой областях.

Обещают в 2019 году и повышение зарплат средних и крупных предприятий Хабаровска на 1,7 процента. Оплата труда в 2019 году, как прогнозирует мэрия, составит 59,5 тысячи рублей. В уходящем году этот показатель составил 58,5 тысячи рублей.

ПРО СТРОЙКИ

В 2019 году планируется строительство школы в микрорайоне «Волочаевский городок», кампуса Дальневосточной академии физической культуры в Индустриальном районе, а также завершение второй очереди стадиона для спортивных игр по улице Воровского.

Параллельно продолжится строительство производственно-логистического комплекса на площадке ТОСЭР «Хабаровск» и создания современного терминала внутренних воздушных линий в аэропорту краевой столицы. Согласно проекту, пропускная способность воздушной гавани увеличится до 1200 пассажиров в час или до трех миллионов пассажиров в год.

Средние зарплаты больше, а дороги - лучше: какие подарки готовит мэрия Хабаровску в 2019 годуФото: Александра ШОПЕНКО

Кроме этого продолжится реконструкция парков «Динамо» и «Северный». Что касается строительства жилья, то в будущем году планируется возвести 345 тысяч квадратных метров.

ПРО ДОРОГИ

- На 2019 год запланирован окончательный ремонт улицы Краснореченской (от Богачева до Прогрессивной), завершение работ по привлечению в нормативное состояние двухполосной автодороги от площадки «Авангард» до улицы Новой, ремонт Тихоокеанской (от Шелеста до Трехгорной), строительство надземного пешеходного перехода по Краснореченской-Суворова и текущий ремонт на 31 участке дорог протяженностью 42,8 километра, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Таким образом протяженность дорог, находящихся в норме, в Хабаровске увеличится до 44,7 километра и составит 50 процентов. Для сравнения: в этом году этот показатель добрался до 30 процентов.

ПРО ВЕТХОЕ И АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ

На федеральном уровне активно говорится о том, что надо заканчивать с таким положением дел, как жилье с большим процентом износа. В Хабаровске для этих целей реализуется программа « Развитие застроенных территорий». Принцип ее действия такой: инвестор участвует в аукционе, покупает землю, на котором стоят дома с большим процентом износа, расселяет жильцов и возводит новые здания.

Средние зарплаты больше, а дороги - лучше: какие подарки готовит мэрия Хабаровску в 2019 годуФото: Александра ШОПЕНКО

- Сегодня определяются с терминологией: каким жильем считать аварийное, какие ветхое. Хабаровск признан одним из лучших по реализации проекта «Развитие застроенных территорий». Уже сказано: есть те регионы и города, кто будет получать дополнительную помощь на эти цели из федерального бюджета, - отметил мэр.

ПРО ПЕРЕНОС СТОЛИЦЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Одна из самых обсуждаем тем уходящего года - перенос столицы ДФО во Владивосток. Мэр Хабаровска считает, что потеря статуса административного центра никак не повлияет на бюджет краевого центра.

Хабаровск исторически был центром притяжения, в том числе инвестиций и туристов, он им и останется. Вместе с депутатами нам необходимо подумать о большем привлечении федеральных средств в краевую столицу, а это вступление в федеральные программы. Если не будем участвовать - это плохо и такая работа никому не нужна, - резюмировал Кравчук.