Спасатели достали людей, которых накрыла снежная лавина в Хабаровском крае, двое погибло

Утром в отдаленном поселке Хабаровского края – Многовершинный – произошел сход сразу нескольких лавин. Жертвами стихийного бедствия стали десять человек, они провели в холодном плену практически полдня. Еще один человек – слесарь - был запрет снегом в бытовке.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Первая лавина сорвалась с сопки и рухнула на компрессорную установку местного золотодобывающего предприятия, погребя компрессорщика. Действо разворачивалось на штольне открытого типа. На поиски мужчины отправились девять коллег, но дойти до места ЧП им было не суждено – на них обрушилась еще одна лавина. Связь с отрядом была потеряна, поэтому на вызволение коллег отправился еще одна спасательная группа.

Второму отряду повезло больше – третья лавина сошла с сопок аккурат перед людьми, перегородив путь к месту ЧП. Ситуационные спасатели начали разгребать снежный завал, в дальнейшем на помощь им прибыли люди из близлежащих пожарных частей.

Однако разбор завалов и поиски людей осложняла погода. В Николаевском районе со вторника метет сильный снег, а порывы ветра достигают до 22 метров в секунду. А за прошедшие сутки здесь выпало свыше месячной нормы осадков.

- В готовности к вылету находится вертолет Ми-8, 56 человек и пять единиц техники, - отметили в пресс-службе регионального главка МЧС России. – Как только позволит погода, воздушное судно отправится к месту ЧП. Также трудность в передвижении наземной группы составляют ледовые переправы на пути следования из-за недостаточной толщины льда.

СПАСЕНИЕ

Один из погребенных под снегом сумел выбраться самостоятельно. Обмерзжий мужчина указал на место, откуда доносились голоса коллег. Позже из под завала живыми к 12:30 по местному времени достали семь человек и тело одного погибшего.

Через несколько часов один пострадавший скончался. Еще позднее пришла радостная весть: одного человека удалось спасти из снежного плена живым. Пять пострадавших находятся в больнице поселка, один от госпитализации отказался. Еще двое на пути в медучреждение - последнего человека вызволили только что. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее в больницу выживших не могли – дорога была сильно заметена снегом.

- Состояние пострадавших удовлетворительное, в основном у них переохлаждение. Люди остались на стационаре, - отметили в больнице.

Еще один человек в момент схода лавин был в бытовке. Из-за огромной массы снега он не смог выбраться сам, но мужчина подавал сигналы фонарем. Спасатели вызволили его, жизни слесаря ничего не угрожает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/684574" frameborder="0"></iframe> Видео последствий метели в поселке Многовершинный.Социальные сети

В БОЙ СО СНЕГОМ

На помощь для борьбы со снегом выдвинулась дополнительная колонна спецтехники со спасателями из Николаевска-на-Амуре. Некоторым пришлось вернуться обратно из-за снежных переметов и перевала.

Предварительная причина схода лавин – сильная метель.

- В районе со вторника бушует циклон. Обильные осадки и спровоцировали сход лавин - мокрый и тяжелый снег налип на сопках, - отметила Нина Найденова, представитель администрации Николаевского района. – В прошлом году погода была практически аналогичной, но без человеческих жертв.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО И ВЫПЛАТЫ

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ». Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь от администрации Николаевского района и предприятия. Ее размер пока не определен.