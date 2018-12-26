2018-12-26T07:15:16+03:00
Происшествия

Циклон прервал авиасообщение с Камчаткой

В главном аэропорту региона обледенела взлетно-посадочная полоса [фото, видео]
Александра ШОПЕНКО
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Циклон прервал авиасообщение с КамчаткойЦиклон прервал авиасообщение с КамчаткойФото: Борис КОКУРИН
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Юг Камчатки до сих пор находится во власти циклона - в регионе идет сильный снег, а вот ветер пока ослабил свой натиск. Из-за капризов небесной канцелярии в аэропорту обледенела взлетно-посадочная полоса, в связи с чем воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты.

Циклон прервал авиасообщение с Камчаткой. Фото предоставлено местным жителем

Циклон прервал авиасообщение с Камчаткой. Фото предоставлено местным жителем

- Рейсы из Владивостока и Москвы были отправлены на запасной аэродром в Хабаровске. Командир воздушного судна, который должен был следовать из Петропавловска-Камчатского в столицу, решил перенести вылет на завтра, - прокомментировала Юлия Отраднова, пресс-секретарь Международного аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово).

Циклон прервал авиасообщение с Камчаткой. Фото: Юлия Отраднова

Циклон прервал авиасообщение с Камчаткой. Фото: Юлия Отраднова

В региональном правительстве уточнили, что еще один рейс на Камчатку из Хабаровска не поднимался в воздух. Кроме этого, пока не выполняются рейсы на местных авиалиниях. Задерживаются самолеты в Тигиль, Палану и Тиличики.

Предварительно, аэропорт вновь начнет работу в 14:00 по местному времени.

Циклон прервал авиасообщение с Камчаткой Фото: Социальные сети

Циклон прервал авиасообщение с КамчаткойФото: Социальные сети

Циклон обрушился на полуостров вчера. Под удар попали Усть-Большерецкий, Елизовский, юг Мильковского районы и Петропавловск-Камчатский. Из-за сильного снегопада в школах региональной столицы второй день подряд отменены занятия первой смены.

- Предстоящие сутки снег будет небольшой, сильного ветра до вечера следующего дня мы не прогнозируем, - рассказала Анна Приходько, главный синоптик ФГБУ «Камчатское УГМС». - Циклон был неприятный, но для Камчатки это привычно.

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На Камчатке бушует циклон
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Циклон прервал авиасообщение с Камчаткой. Фото: администрация Петропавловска-Камчатского

Циклон прервал авиасообщение с Камчаткой. Фото: администрация Петропавловска-Камчатского

После этого циклона на Камчатку придет новый. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды 28 декабря - в регионе снова пойдет снег, местами сильный, и подует ветер вплоть до штормового.

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