На пенсии не скучно: Хабаровчанин нашел молодую жену и в 62 года стал отцом

К владельцу небольшого бизнеса в декабре 2013 года пришла устраиваться на работу женщина слегка за 30 лет. Вакансия, на которую претендовала соискатель, - дворник. Работодатель отнесся к этой затее с сомнением, но упорная дама доказала свою профпригодность, а вскоре даже завоевала сердце немолодого мужчины.

На пенсии не скучно: Хабаровчанин нашел молодую жену и в 62 года стал отцомФото: Предоставлено героем публикации

«Я ВЛЮБИЛСЯ В НЕЕ МОМЕНТАЛЬНО»

Чтобы устроиться на работу Ольга схватила лопату и полностью убрала улицы Ким-Ю-Чена и Пушкина. Бизнесмен Михаил был поражен и сражен, а стойкая женщина получила работу.

Мужчина скрывал свои нежные чувства к Ольге более двух месяцев. Пора признаний пошла в самый романтический день в году - 14 февраля. Сидя в машине, Михаил захотел поцеловать даму сердца и скромно по-джентельменски спросил разрешения. Положительная резолюция была получена, с этого момента и началась история новой ячейки общества.

- Я влюбился в нее моментально. Веришь-нет, она куртку сбрасывает на снег и пашет так, что от нее пар идет. И я обалдел! Ольга мне очень понравилась: добрая, простая, скромная, вежливая, улыбчивая. Как-то все это притягивало и подкупало. Мы с ней объяснились в машине и стали жить вместе, - вспоминает хабаровчанин Михаил Коваль.

На пенсии не скучно: Хабаровчанин нашел молодую жену и в 62 года стал отцомФото: Предоставлено героем публикации

«ВРАЧИ УЖЕ ВЫПИСАЛИ СПРАВКУ О СМЕРТИ»

Идти под венец Ольга не спешила, и на то была веская причина. Женщина из-за серьезного заболевания почти год была прикована к больничной койке. Врачи посоветовали даже не мечтать о детях, но, как и во время устройства на работу, Ольга не сдалась и поборола болезнь.

- Это было в 2016 году, врачи уже выписали справку о смерти. Но я доктору сказала: «Не дождешься!». На следующий день медики ко мне приходят, а я шучу и улыбаюсь. Справку тут же порвали, - делится Ольга Коваль.

Детей чета очень хотела. Несмотря на наказы врачей, Ольга была полна решимости: «Если Господь даст, я смогу. Я просто в голову себе вбила, что рожу еще детей». С таким девизом преодолевала семья все трудности и вот, долгожданные две полоски на тесте.

ТАНЦЕВАЛ И ПЛАКАЛ

Когда Михаил узнал, что скоро станет отцом, закружил супругу в танце. Всех деталей он не помнит, говорит, счастье застилало глаза. Но дальше на пути снова возникли трудности.

Из-за заболевания Ольги врачи настаивали на аборте. Женщина наотрез отказалась, но дальше появилась угроза выкидыша. Все обошлось. 8 июня 2018 года на свет у четы появилась здоровая дочь. Имя малышке придумали старшие дети Ольги и назвали сестренку Ирина.

- Мои мечты воплотились в жизнь. Я себе поставил цели: жена, ребенок, бизнес, квартира и все выполняется. Но к этому надо стремиться. Когда ты настроен, как бык на красную тряпку, решишь все проблемы на своем пути. Все реально и у нас получилось. И мы хотим пожелать другим таким же пенсионерам, чтобы они улучшали демографию нашего города и края. Это реально и я хотел доказать это другим, - говорит Михаил Коваль.

На пенсии не скучно: Хабаровчанин нашел молодую жену и в 62 года стал отцомФото: Предоставлено героем публикации

В следующем году Ольга намерена отвезти дочь на родину - в деревню под Новосибирском, чтобы познакомить со своей мамой и сыновьями.

СТАТИСТИКА

Нам стало интересно: сколько в Хабаровском крае отцов в возрасте от 60 лет и старше. Выяснилось, что в 2017 году пожилыми папами стали 20 человек. За девять месяцев этого года отцами за 60 лет стало на три мужчины меньше - 17 человек.

Отцами в возрасте от 55 до 59 лет в прошлом году стали 47 человек. С начала 2018 года пополнение в семье случилось у 30 пап.

Статистику подготовил региональный комитет по делам ЗАГС и архивов.