Даже если Фургал попросит дать Хабаровску «космический статус», я поддержу — Виктор Ишаев

Презентация очередной книги Виктора Ишаева, первого губернатора Хабаровского края, возглавлявшего регион с 1991 по 2009 год, полномочного представителя президента, министра по развитию Дальнего Востока, собрала в Большом книжном настоящий аншлаг.

Около полутора сотен человек пришли встретиться с политиком, который когда-то на рубеже веков сделал Хабаровск столицей Дальнего Востока. Именно при первом губернаторе были построены Цирк и «Платинум арена», дороги, развязки, один из самых больших в России соборов, крупнейший пивоваренный завод, реконструирован мост через Амур, построена и освящена часовня на Большом Уссурийском. Это при том, что достался ему регион не в лучшем состоянии.

- Все дело в грамотной команде, - считает экс-губернатор. - Один человек ничего не может сделать, а коллектив может все.

Даже если Фургал попросит дать Хабаровску космический статус я поддержу — Виктор ИшаевФото: Борис КОКУРИН

Естественно на встрече прозвучал вопрос о переносе столицы ДВ во Владивосток.

- В двухтысячных даже мысли не возникало, что столица может быть где-то еще — отметил Виктор Ишаев. - Только в Хабаровске, настолько сильно он выделялся на фоне остальных городов Дальнего Востока. Надо было продолжать развитие. Поверьте, если бы край развивался, если бы было все хорошо и красиво, то ни у кого не только в головном, но и в спинном мозге не возникло бы мысли куда-то переносить столицу. А Хабаровскому краю дальше надо работать и работать. Засучив рукава, сжав зубы – и вперед. Помогают только тем, кто что-то делает. Если будем просто говорить, то и помогать никто не будет..

Спросили и о статусе города федерального значения, которого намерен добиваться Сергей Фургал для Хабаровска.

- Он ищет какие-то пути, как сделать что-то полезное, - прокомментировал это решение Виктор Ишаев. - Разве можно его за это осудить? Нет. Даже если он будет просить дать статус «космического города», чтобы что-то решить для людей, я и то поддержу.

Даже если Фургал попросит дать Хабаровску космический статус я поддержу — Виктор ИшаевФото: Борис КОКУРИН

Кстати, новая книга первого губернатора называется «Пути пройденного у нас никто не отберет...». Это, как объяснил Виктор Иванович, слова из песни и продолжение фразы: «Конница Буденного, вперед, вперед, вперед».