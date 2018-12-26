В Хабаровском крае системный администратор с отклонением в психике увлекался детской порнографией

Случилось все в Амурске. 30-летний мужчина работал системным администратором. Никто из коллег не мог и предположить о его увлечении. Как полагают следователи, все началось несколько лет назад.

Мужчина после тяжелого рабочего дня «зависал» на порносайтах. Мало того, что такие фильмы в принципе запрещены в России, так в его случае роль сыграла еще одна немало важная деталь. У сисадмаина были особые предпочтения: кино он выбирал определенное - с детьми. Интересующие видеоматериалы он сохранял на рабочий стол своего компьютера. Наверняка, прятал все содержимое в какой-нибудь папке со скучным и не подозрительным названием, чтобы никто не заподозрил его в подобных прегрешениях.

Смотреть такие фильмы у него долго не получилось, о его существовании узнали полицейские в рамках оперативных мероприятий. Мужчину задержали и предъявили обвинения по статье «Оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в том числе с лицами, не достигшими 14 лет». Работы житель Амурска лишился и теперь ждет приговора суда.

- Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый вменяем, однако нуждается в принудительном лечении, поскольку страдает психическим расстройством – педофилией, - отметил Иван Бортов, помощник прокурора.

Сотрудники органов в интересах следствия не распространяют информацию о его семейном положении и наличии детей.

В итоге прокуратура утвердила обвинительное заключение и направило уголовное дело в Амурский городской суд. Теперь мужчине грозит не только срок - до 10 лет лишения свободы, но и принудительное лечение.