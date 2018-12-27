Столб пепла в девять километров выбросил вулкан на Камчатке

Самый северный вулкан Камчатки - Шивелуч – в 8:10 утра по местному времени выбросил столб пепла на девять километров над уровнем моря. Авиационный цветовой код исполина продолжает оставаться оранжевым.

Облако пепла продолжает перемещаться, оно потянулось на запад-северо-запад от вулкана. Согласно данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, облако двигалось в сторону Магадана, однако циклон, который сейчас бушует на полуострове, развернул его в сторону Охотского моря. Населенные пункты оно не задело.

- Для населенных пунктов пепловое облако не опасно, потому что чем дальше оно перемещается от вулкана, тем меньше пепла содержит - под действием гравитации он выпадает на поверхность земли и его концентрация снижается. Пока никаких городов и сел оно не задело. Пепловое облако большую опасность представляет для авиации, - отметила Ольга Гирина, руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Для вулкана продолжает оставаться оранжевый цветовой код опасности. Это означает, что Шивелуч в любое время может выбросить столб пепла до десяти - пятнадцати километров над уровнем моря. Такая деятельность исполина опасна для международных и местных авиалиний.

Почти в полусотне километров от вулкана находится поселок Ключи, расстояние до столицы полуострова – 440 километров. Возраст исполина 60-70 тысяч лет.

А ЧТО У СОСЕДЕЙ?

Вчера утром, 26 декабря, на острове Парамушир Курильской гряды появил активность вулкан Эбеко. Исполин выбросил столб пепла до трех километров над уровнем моря. Шлейф, как сообщает областной главк МЧС России, отправился на северо-восток от вулкана и распространился на расстояние до пяти километров.

Буквально в семи километрах северо-западнее от вулкана находится город Северо-Курильск. Пеплопада в нем не отмечалось, запаха сероводорода нет.