2018-12-27T07:16:07+03:00
Общество

Встретить Новый год со снегом в Хабаровске поможет только чудо

По данным синоптиков, такого «сухого» декабря в городе не было больше десяти лет
Элина ОГАНЕСЯН
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Встретить Новый год со снегом в Хабаровске поможет только чудоВстретить Новый год со снегом в Хабаровске поможет только чудоФото: Борис КОКУРИН
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На календаре конец декабря, за окном непривычно мало снега. Одно из самых больших желаний многих хабаровчан - появление в регионе циклона, который бы принес к нам настоящие зимние снегопады. Как оказалось, рассчитывать особо не на что, потому что погода диктует свои правила, и изменить их в пользу осадков поможет лишь чудо. От зимы у нас только морозы и ветра. Даже температуры воздуха в регионе на один градус ниже нормы.

- По нашим данным, погода на конец декабря сохранит неустойчивый характер. Ночные температуры в Хабаровске будут в пределах минус 17-20 градусов, а дневные, как и сейчас, варьируются от минус 14 до минус 16 градусов, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского УГМС. - В саму новогоднюю ночь особых изменений мы не наблюдаем. Столбик термометра опустится до минус 19-21 градуса. Днем будет до -17 градусов. Есть небольшая вероятность, что днем 31 декабря в краевом центре пройдет небольшой снег, но циклон настолько несущественный, что уверенности в осадках у нас нет.

Неделя новогодних праздников тоже больших изменений в погоде не принесет. Днем в городе будет -13-15 градусов. Скорость юго-западного ветра сохранится - 7-12 метров в секунду.

По словам метеорологов, как ни странно, все хорошие снежные циклоны проходят мимо нас. Видимо, все на Камчатке. Хабаровск лишь отчасти попадает под их влияние. Как все мы видим, речь не о снеге, а о сильном порывистом ветре.

Что касается января, то такая же небольшая вероятность выпадения осадков есть и в рождественскую ночь. Выходит, что снег как на Новый год, так и в канун Рождества выпадет только благодаря чуду.

СПРАВКА «КП»

В Хабаровске для каждого месяца есть своя норма по выпадению осадков. Для декабря это 17 миллиметров. Однако в 2018 году мы в аутсайдерах. Притом в конкретных. В городе выпало не больше одного миллиметра. По данным синоптиков, такого бесснежного зимнего месяца не было уже больше десяти лет.

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