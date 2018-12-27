Мать с тремя маленькими детьми погибли в пожаре в Хабаровском крае

Трагедия случилось в небольшом поселке Октябрьский Ванинского района. Тревожный звонок поступил на пульт пожарно-спасательной службы в 10 часов утра. Из окон пятиэтажного дома по улице Космонавтов валили густые столбы дыма. Они стремительно распространялись по коридорам подъезда. Однако необходимости эвакуации всех жильцов не было. Пожарные принялись тушить очаги горения. В это время в квартире они наши 25-летнюю многодетную мать и ее троих детей - старшему три года, среднему - 1 год, а младшему не исполнилось и года. Двое из них были обнаружены уже без признаков жизни. Всю семью из дома пожарные вынесли на руках. Двоих экстренно передали врачам скорой помощи. К сожалению, это не привело ни к каким результатам. В итоге погибла вся семья.

Мать с тремя маленькими детьми погибли в пожаре в Хабаровском краеФото: Комсомольская правда

- Через час пожар был полностью локализован, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Его площадь составила 7 квадратных метров. Пострадала одна комната из трех. По предварительной версии, причина пожара - неправильная эксплуатация элетроприбора - обогревателя, а именно - электрокамина. Известно, что семья состояла на учете как неблагополучная. С родственниками сейчас работают психологи.

Мать с тремя маленькими детьми погибли в пожаре в Хабаровском краеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. После трагедии они возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, - говорит Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.

Мать с тремя маленькими детьми погибли в пожаре в Хабаровском краеФото: Комсомольская правда

Мать с тремя маленькими детьми погибли в пожаре в Хабаровском краеФото: Комсомольская правда

Мать с тремя маленькими детьми погибли в пожаре в Хабаровском краеФото: Комсомольская правда

Мать с тремя маленькими детьми погибли в пожаре в Хабаровском краеФото: Комсомольская правда

Мать с тремя маленькими детьми погибли в пожаре в Хабаровском краеФото: СУ СК России по Хабаровскому краю

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Один из детей, пострадавших от пожара в поселке Заветы Ильича в Хабаровском крае, умер в больнице

Малыши 2016 и 2018 годов рождения пострадали во время пожара, который случился в квартире. Дома в тот момент находились только дети, взрослых не было (подробности)

В Магадане женщина спасла из горящего дома племянника-младенца, но своих детей вынести не успела

Мать с малышом в больнице, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего (читать далее...)