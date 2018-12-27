Новый год особого режима: малолетняя хамка с Камчатки все каникулы проведет за решеткой

ВОСЬМИКЛАССНИЦА

Кристине В. (имя изменено - ред.), школьнице из Петропавловска-Камчатского, этим летом исполнилось 14 лет, не так давно она попалась на краже у родной бабушки. Восьмиклассница вытащила из сейфа у 80-летней пенсионерки без малого 125 тысяч рублей. Старушка, несмотря на возраст, занимается предпринимательством и в несгораемом хранилище держала деньги на зарплату работникам.

Пропажу женщина заметила в ноябре и сначала на внучку даже не подумала. Написала заявление в полицию, приехали следователи и, когда стали опрашивать свидетелей, Кристина на «голубом глазу» заявила — «Ну это я взяла, а что?». Сотрудники уголовного розыска пожали плечами, занесли в протокол явку с повинной и уже подробнее допросили основного подозреваемого.

Оказалось, что у сейфа было несколько ключей — девочка знала, где лежит запасной комплект и начиная с лета потихоньку таскала оттуда деньги. Сначала для того, чтобы отпраздновать с друзьями день рождения, потом, чтобы поддерживать среди них имидж «крутой» девчонки. Уголовное дело конечно же возбуждать не стали — Кристина несовершеннолетняя, но в суд ребенка, совершившего преступление, и ее мать вызвали. Полиция настаивала на том, чтобы Кристину поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. На 30 суток. Городская прокуратура иск поддержала.

- Когда школьница поняла, что все каникулы может провести в этом центре, то сразу стала пай-девочкой, - рассказывает Лариса Шунина, старший помощник прокурора Камчатского края. - Стоя перед судьей, она чего только не обещала: что исправиться, подтянет успеваемость, начнет уважать старших. Однако помощник прокурора решил, что в ЦВСНП ей будет лучше — дома она может попасть в опасную ситуацию, а в центре ее оградят от воздействия криминогенной среды. К тому же в центре с ней поработают психологи и другие специалисты, которые смогут понять, что творится с этим ребенком. Как только школьница это услышала она впала в ярость, стала угрожать сотруднику прокуратуры и судье, ругалась матом. Зрелище было отвратительное. Судья иск удовлетворил.

СКАНДАЛИСТКА И МАТЕРШИННИЦА

Если кого-то удивляет, почему в полиции настаивали на изоляции школьницы и почему родственники ребенка не забрали заявление, хотя легко могли это сделать, то достаточно ознакомиться с последними годами жизни этой восьмиклассницы. Лучше всего о них знают инспекторы ПДН по городу Петропавловску. У них она бывает, наверное, чаще чем в школе.

- В школе о подозреваемой отзываются крайне отрицательно, - говорится в характеристике Кристины. - Опоздания и многочисленные пропуски уроков без уважительных причин привели ее к неаттестации практически по всем предметам в первой четверти. Во второй четверти мать перевела Кристину в другую школу, но и там девочка на занятия не ходила. Она дерзкая, агрессивная, постоянно всем грубит, оскорбляет учителей и одноклассников, других взрослых людей. Может без объяснений покинуть урок, приходит домой поздно или вовсе не ночует дома. Воспитывается матерью в неполной семье, отец в воспитании дочери участия не принимает. Школьница дружит с трудными подростками, состоящими на профилактических учетах и взрослыми знакомыми, оказывающими на нее негативное воздействие, курит, была замечена в употреблении спиртного.

Можно подумать — виновата семья, но это не так. Мать у девочки замечательная.

ЯБЛОКО И ЯБЛОНЯ

- У подростка хорошие условия проживания, - рассказывает помощник прокурора. - Есть все необходимое для нормальной жизни, учебы и отдыха. Мать характеризуется очень положительно, работает, спиртное не употребляет, по первому же слову учителей приходит в школу, постоянно на связи и с педагогами, и с социальными работниками, неоднократно пыталась отвести дочку к психологам. Не помогло.

Беда в том, что мать совершенно не пользуется у дочери авторитетом.

- Когда мы пригласили их для беседы в прокуратуру, - делится Лариса Шунина. - Дочь просто кричала на мать, оскорбляла ее, унижала, не во что не ставила. Женщина призналась потом, что скорее всего в этом виновата ее чрезмерная любовь к ребенку. Она души в девочке не чаяла, баловала ее, очень многое позволяла. Вот девочка и перестал ее слушаться.

Сейчас этой ситуацией займутся специалисты. Центр временного содержания несовершеннолетний правонарушителей на Камчатке это небольшое и, как говорят, уютное заведение, из которого, правда, на свободу так просто не выйдешь. Окна зарешечены, двери на замках, круглосуточная охрана. Тем не менее, детей там хорошо кормят, учат, а самое главное с ними работают педагоги и психологи.

У них будет 30 дней для того чтобы разобраться в ситуации и помочь Кристине из нее выбраться. Если же их усилия окажутся напрасными и подросток вновь совершит преступление, тогда девочке может грозить отправка в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Там разговор с малолетним правонарушителем будет совершенно другой.