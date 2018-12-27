2018-12-27T10:30:43+03:00
Общество

Как будет ходить общественный транспорт в новогодние праздники в Хабаровске в 2019 году

По утрам автобусов и трамваем на улицах города будет вдвое меньше, чем обычно
Элина ОГАНЕСЯН
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График работы общественного транспорта на праздничную неделю 2019 года в ХабаровскеГрафик работы общественного транспорта на праздничную неделю 2019 года в ХабаровскеФото: Борис КОКУРИН
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Совсем скоро все будут праздновать самый важный зимний праздник — Новый год. Многих уже сейчас озадачил вопрос, а будет ли вообще работать общественный транспорт в первых числах января. Чтобы вы не стояли и не мерзли на остановках автобусов и трамваев, администрация Хабаровска заранее сообщила об изменении графика работы общественного транспорта на праздничную неделю 2019 года.

Первую неделю января 2019 автобусы, трамваи и троллейбусы уходят работать в режим выходного дня. Это значит, что до 11 часов утра первые два дня в новом году на дороги выйдут не все машины, а лишь часть из них.

- В связи с уменьшением пассажиропотока в утренние часы 1 и 2 января 2019 года с 5:30 до 10:00 на маршрутах будет задействована половина от планового количества подвижного состава, с 11:00 транспорт выйдет на маршруты в полном составе, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Елена Калачева, начальник отдела организации и мониторинга работы муниципальных маршрутов управления транспорта администрации Хабаровска. - С 3 января общественный транспорт продолжит работу в режиме выходного дня, но уже без каких-либо сокращений количества автобусов и троллейбусов в утренние часы. И так вплоть до восьмого числа.

Кроме того, не стоит забывать о приложениях и интернет-сайтах, благодаря которым вы можете в режиме онлайн узнать, где находится автобус или трамвай, а главное - когда он прибудет на нужную вам остановку. А можете все это делать, так сказать, по-старинке, позвонив диспетчеру по номеру: 8 (4212) 91-02-07. Специалист отвечает на все звонки круглосуточно.

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