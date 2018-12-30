2018-12-30T14:08:57+03:00
Происшествия

«Ура! Живой!»: в сети появились видео спасения людей из под лавин в поселке Хабаровского края

Люди отважно сражаются со стихией, чтобы достать погребенных под огромной толщей снега горняков [видео]
Александра ШОПЕНКО
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«Ура! Живой!»: в сети появились видео спасения людей из под лавин в поселке Хабаровского края«Ура! Живой!»: в сети появились видео спасения людей из под лавин в поселке Хабаровского краяФото: Социальные сети
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Вчера (29 декабря) в поселке Многовершинный произошёл сход нескольких лавин. Снежные массы погребли под собой десять человек, ещё одному заблокировали выход из бытовки. Все пострадавшие - сотрудники местного золотодобывающего предприятия. Всех людей извлекли из снежного плена.

Поиски горняков продолжались почти 12 часов и осложнялись погодными условиями - в Николаевском районе шел сильный снег, а порывы ветра достигали 22 метров в секунду. Неизвестный автор запечатлел на видео героизм людей, которые превозмогая холод, кинулись на выручку жертвам стихийного бедствия. На кадрах видно, как отважные люди борются с натиском циклона, как сквозь ветер и толщу снега, высотой выше человеческого роста, пробиваются к тем, кто находится в плену.

Поиски людей под снегом в Хабаровском крае.Социальные сети

- Ураааа! Нашли! Живой! - радуются люди на видео. - Помогай откапывать!

Каждый найденный человек - уже радость. Жив - счастье. Обморожен - не беда, это поправимо. Но, к сожалению, счастливый конец в историях о человеческих подвигах бывает не всегда. В результате схода лавин в поселке Многовершинном погибло два человека. Один скончался под снегом, второй - умер в медпункте.

Спасение людей из под снега в Хабаровском крае.Социальные сети

Это были двое спасателей, двое отважных мужчин, которые выдвинулись на место ЧП в составе первого отряда после первого схода снежной массы с сопок. Тогда лавина погребла под собой компрессорщика. Погибших мужчин звали Юрий Бабич и Алексей Тарасов.

Семьям погибших будет оказана материальная поддержка. Размер выплаты - один миллион рублей.

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