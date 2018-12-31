2018-12-31T10:07:51+03:00
Происшествия

Спасатели эвакуировали четверых охотников из тайги в Хабаровском крае

Одному их них нужна была помощь медиков
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Спасатели эвакуировали четверых охотников из тайги в Хабаровском краеСпасатели эвакуировали четверых охотников из тайги в Хабаровском краеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае в канун Нового года в беде оказались четверо охотников. Мужчины поехали в тайгу, где одного из них настигли проблемы со здоровьем. Трое его приятелей приняли решение вызвать на помощь спасателей. Однако добраться до них было не так просто. Сотрудникам ДВРПСО МЧС России пришлось добираться до охотников на вертолете. Ми-8 с оперативной группой на борту вылетел из Хабаровска 30 декабря около полудня. В их составе – спасатели парашютно-десантного подразделения Дальневосточного регионального поисково-спасательного, а также сотрудники медицины катастроф.

- Зимовье находится примерно в 50 километрах от трассы в глубь тайги, - рассказал Анатолий Федорченко, спасатель парашютно-десантного подразделения ДВРПСО МЧС России. - В зимовье находились четыре охотника, одному из них необходима была медицинская помощь. По предварительным данным, у мужчины были проблемы с сердцем. Медицинские работники оказали ему первую помощь, а спасатели с помощью специальных носилок и лебедки подняли пострадавшего в вертолет.

Всех охотников с помощью лебедку эвакуировали в вертолет и доставили в Ванино. Там их уже ждала карета скорой помощи. Пострадавшего доставили в местную больницу.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Родственники пропавших в Приисковом: «У нас есть надежда, что они, возможно, где-то ждут помощи!»
Со снегоходами, зажигалками, сотовыми, рацией, и запасом еды: корреспондент «КП» побывал в поселке, где месяц назад загадочно исчезли четверо опытных и хорошо экипированных туристов
Новости 24
В Хабаровске вор-домушник втерся в доверие к ребенку и обокрал квартиру его семьи
В Хабаровском утвердили места запуска фейерверков
Погода в Хабаровске 31 декабря 2018 года: днем до -21 градусов, без осадков
Запись детей в первые классы начнется в Хабаровске с конца января
Ягодный клоп приехал в Магадан вместе с запчастями
Шесть ледовых переправ открыто в Хабаровском крае
Семьям погибших при сходе лавин горняков выплатят по одному миллиону рублей
Осужденная в Хабаровском крае хранила наркотики «во внутренней полости тела»
Успехов и крепкого здоровья в новом году пожелал Путин жителям Хабаровского края
Пожар в бараке на Выборгской в Хабаровске: есть жертвы
Погода в Хабаровске на 30 декабря 2018 года: днем до -15 градусов, без осадков
В областной больнице ЕАО заработал новый цифровой флюорограф
Сахалинские школьники побывали на Кремлевской елке
В Хабаровском крае решают, как не допустить роста цен на коммуналку
Главу района в ЕАО осудят за отказ в помощи начинающему бизнесмену
В Хабаровском крае задержали грузовик, забитый рыбным деликатесом
Человек, запертый в бытовке из-за схода лавины в поселке Хабаровского края, подавал сигналы фонарем
Охотники в Хабаровском крае бессистемно отстреливали животных
В Хабаровском крае два водителя погибли и пять человек получили травмы в дорожной аварии
Еще одного погребенного под снегом человека нашли живым в Хабаровском крае
В Хабаровске оштрафовали начальника налоговой инспекции за отказ предоставить документы
Пострадавшим при сходе лавины в поселке Хабаровского края выплатят материальную помощь
В Хабаровском крае больницы перейдут на особый режим работы в новогодние праздники