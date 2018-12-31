Спасатели эвакуировали четверых охотников из тайги в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в канун Нового года в беде оказались четверо охотников. Мужчины поехали в тайгу, где одного из них настигли проблемы со здоровьем. Трое его приятелей приняли решение вызвать на помощь спасателей. Однако добраться до них было не так просто. Сотрудникам ДВРПСО МЧС России пришлось добираться до охотников на вертолете. Ми-8 с оперативной группой на борту вылетел из Хабаровска 30 декабря около полудня. В их составе – спасатели парашютно-десантного подразделения Дальневосточного регионального поисково-спасательного, а также сотрудники медицины катастроф.

- Зимовье находится примерно в 50 километрах от трассы в глубь тайги, - рассказал Анатолий Федорченко, спасатель парашютно-десантного подразделения ДВРПСО МЧС России. - В зимовье находились четыре охотника, одному из них необходима была медицинская помощь. По предварительным данным, у мужчины были проблемы с сердцем. Медицинские работники оказали ему первую помощь, а спасатели с помощью специальных носилок и лебедки подняли пострадавшего в вертолет.

Всех охотников с помощью лебедку эвакуировали в вертолет и доставили в Ванино. Там их уже ждала карета скорой помощи. Пострадавшего доставили в местную больницу.