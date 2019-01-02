В Хабаровском крае спасатели ищут четырех пропавших рыбаков

В Хабаровском крае уже вторые сутки ищут пропавших рыбаков. Мужчин было четверо, они поехали в Ульчский район, чтобы заняться подледной рыбалкой. Приятели выдвинулись из поселка Де-Кастри, хотя сами из Хабаровска и села Некрасовка. Информацию о том, что дальневосточники пропали спасатели получили 1 января, а порыбачить мужчины отправились еще 29 декабря. С тех пор они и не выходили на связь.

- Известно, что мужчины поехали на рыбалку в Де-Кастри из своих населенных пунктов, - рассказывает корреспонденту «КП-Хабаровск» Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. – Там они сняли квартиру и пробыли несколько дней, а уже оттуда направились рыбачить дальше. Об их пропаже сообщили родственники.

Мужчины были на своем внедорожнике Mitsubishi Montero. По предварительным данным они направились в район бухты Тигиль залива Чихачева Японского моря и возможно провалились под лед. Точно о том, что с ними произошло и куда они отправили никто не знает. Спасатели и полицейские лишь строят предположения, основываясь на разговорах с близкими мужчин. Сейчас в той местности, где они предположительно пропали, работают специалисты.Вдоль береговой линии бухты Тигиль прошлись полицейскиеполиции вместе с поисково-спасательным отрядом поселка Де-Кастри. К сожалению, их поиски не принесли никаких результатов. Специалисты не обнаружили даже следов от машины, обследовав три километра у берега. Прекращать поиски они не намеренны.

Близкие пропавших тем временем бьют тревогу. Они выкладывают посты в соцсетях с просьбой помочь.

- Крайний раз наш друг выходил на связь 28 декабря. Сказал, что плохие погодные условия, и они поехали на лед, - пишут приятели одного из пропавших мужчин. – Был буран, и по нашим предположениям их оторвало. Мы просим привлечь вертолет.

Вероятнее всего мужчины и в самом деле выехали на лед, где заночевали. В том районе тогда бушевала сильная непогода с сильным ветром и снегом, что могло привести к разным последствиям. А пока спасатели занимаются поиском рыбаков, следователи инициировали проверку по факту пропажи мучжин.