Выбросы пепла на камчатском вулкане: шлейф угрожает авиаполетам

Вулкан Шивелуч на Камчатке продолжает бодрствовать. За три дня исполин совершил два пепловых выброса и один парогазовый с незначительным количеством золы.

Согласно данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), извержение вулкана продолжается. Последний выброс - парогазовый - произошел 2 января, его высота составила 4,5 километра над уровнем моря. Шлейф со смесью пара, газа и пепла растянулся на 85 километров от вулкана. Специалисты не прогнозируют пеплопада в населенных пунктах.

Для Шивелуч установлен один из наиболее угрожающих авиационных цветовых кодов опасности - оранжевый. Это означает, что Шивелуч в любое время может выбросить столб пепла до десяти - пятнадцати километров над уровнем моря. Такая деятельность исполина опасна для международных и местных авиалиний.

Почти в полусотне километров от вулкана находится поселок Ключи, расстояние до столицы полуострова – 440 километров. Возраст исполина 60-70 тысяч лет.