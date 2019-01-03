2019-01-03T07:55:30+03:00
Происшествия

Выбросы пепла на камчатском вулкане: шлейф угрожает авиаполетам

На пути пепла населенных пунктов и туристических групп нет
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Выбросы пепла на камчатском вулкане: шлейф угрожает авиаполетам. Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, (KVERT)Выбросы пепла на камчатском вулкане: шлейф угрожает авиаполетам. Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, (KVERT)
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Вулкан Шивелуч на Камчатке продолжает бодрствовать. За три дня исполин совершил два пепловых выброса и один парогазовый с незначительным количеством золы.

Согласно данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), извержение вулкана продолжается. Последний выброс - парогазовый - произошел 2 января, его высота составила 4,5 километра над уровнем моря. Шлейф со смесью пара, газа и пепла растянулся на 85 километров от вулкана. Специалисты не прогнозируют пеплопада в населенных пунктах.

Для Шивелуч установлен один из наиболее угрожающих авиационных цветовых кодов опасности - оранжевый. Это означает, что Шивелуч в любое время может выбросить столб пепла до десяти - пятнадцати километров над уровнем моря. Такая деятельность исполина опасна для международных и местных авиалиний.

Почти в полусотне километров от вулкана находится поселок Ключи, расстояние до столицы полуострова – 440 километров. Возраст исполина 60-70 тысяч лет.

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