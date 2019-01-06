Пожар в частном доме в поселке Хабаровского края: огонь унес из жизни троих человек
Трагедия случилась сегодня, шестого января, в небольшом поселке Комсомольского района. Ночью частный дом в Большом Картеле охватил огонь. Пожар практически полостью распространился по зданию, но, к счастью, языки пламени не успели переброситься на соседние деревянные строения. Однако печального финала было не избежать. В полыхающем доме в момент пожара находились трое мужчин 1956, 1962 и 1863 годов рождения. Все трое в результате ЧП погибли.
Пожар в частном доме в поселке Хабаровского края: огонь унес из жизни троих человекФото: СУ СК России по Хабаровскому краю
На место незамедлительно направились следователи и криминалисты, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. В результате оперативники возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Пожар в частном доме в поселке Хабаровского края: огонь унес из жизни троих человекФото: СУ СК России по Хабаровскому краю
- По предварительным данным, причиной пожара мог стать неисправный электрообогреватель, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.
В ведомстве отметили, что сейчас следователи пытаются воссоздать все детали трагической ночи, чтобы выяснить, какие причины способствовали возгоранию. Расследование продолжается.
Пожар в частном доме в поселке Хабаровского края: огонь унес из жизни троих человекФото: СУ СК России по Хабаровскому краю
Пожар в частном доме в поселке Хабаровского края: огонь унес из жизни троих человекФото: СУ СК России по Хабаровскому краю
Пожар в частном доме в поселке Хабаровского края: огонь унес из жизни троих человекФото: СУ СК России по Хабаровскому краю
Пожар в частном доме в поселке Хабаровского края: огонь унес из жизни троих человекФото: СУ СК России по Хабаровскому краю