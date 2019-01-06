2019-01-06T09:22:22+03:00
Происшествия

Пожар в частном доме в поселке Хабаровского края: огонь унес из жизни троих человек

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи [фото]
Элина ОГАНЕСЯН
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Пожар в частном доме в поселке Хабаровского края: огонь унес из жизни троих человекПожар в частном доме в поселке Хабаровского края: огонь унес из жизни троих человекФото: СУ СК России по Хабаровскому краю
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Трагедия случилась сегодня, шестого января, в небольшом поселке Комсомольского района. Ночью частный дом в Большом Картеле охватил огонь. Пожар практически полостью распространился по зданию, но, к счастью, языки пламени не успели переброситься на соседние деревянные строения. Однако печального финала было не избежать. В полыхающем доме в момент пожара находились трое мужчин 1956, 1962 и 1863 годов рождения. Все трое в результате ЧП погибли.

Пожар в частном доме в поселке Хабаровского края: огонь унес из жизни троих человек Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Пожар в частном доме в поселке Хабаровского края: огонь унес из жизни троих человекФото: СУ СК России по Хабаровскому краю

На место незамедлительно направились следователи и криминалисты, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. В результате оперативники возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Пожар в частном доме в поселке Хабаровского края: огонь унес из жизни троих человек Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Пожар в частном доме в поселке Хабаровского края: огонь унес из жизни троих человекФото: СУ СК России по Хабаровскому краю

- По предварительным данным, причиной пожара мог стать неисправный электрообогреватель, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

В ведомстве отметили, что сейчас следователи пытаются воссоздать все детали трагической ночи, чтобы выяснить, какие причины способствовали возгоранию. Расследование продолжается.

Пожар в частном доме в поселке Хабаровского края: огонь унес из жизни троих человек Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Пожар в частном доме в поселке Хабаровского края: огонь унес из жизни троих человекФото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Пожар в частном доме в поселке Хабаровского края: огонь унес из жизни троих человек Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Пожар в частном доме в поселке Хабаровского края: огонь унес из жизни троих человекФото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Пожар в частном доме в поселке Хабаровского края: огонь унес из жизни троих человек Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Пожар в частном доме в поселке Хабаровского края: огонь унес из жизни троих человекФото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Пожар в частном доме в поселке Хабаровского края: огонь унес из жизни троих человек Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Пожар в частном доме в поселке Хабаровского края: огонь унес из жизни троих человекФото: СУ СК России по Хабаровскому краю

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