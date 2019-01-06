В Хабаровске пьяные могильщики бросили мертвую женщину и ее родственников на кладбище возле недокопанной у свалки ямы

Жуткий видеоролик разлетелся по всем группам в социальной сети. На нем две пенсионерки, которые накануне должны были похоронить свою родственницу. Однако при вопиющих обстоятельствах гроб так и не поместили в землю. Первое, что увидели хабаровчанки, приехав на погост, – неглубокую яму, вокруг которой «красовалась» свалка. На кладбище не было никого, кроме них и людей, которые пришли помянуть своих родных и близких. По информации из сети, увидев истерику пенсионерок, к ним подошли и сказали, что за 10 минут до их появления, кладбище покинули могильщики. По их мнению, они были пьяными и просто-напросто сбежали с работы.

В Хабаровске пьяные могильщики бросили мертвую женщину и ее родственников н аа кладбище возле вырытой ямы. ФОТО: khv_exclusive

Так хабаровчанки несколько часов простояли на кладбище с мертвой родственницей в гробу, просто не понимая, что им нужно делать дальше, и от кого ждать помощи. Похороны, естественно, не состоялись.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/685197" frameborder="0"></iframe> Скандал на кладбище: в Хабаровске пьяные могильщики бросили мертвую женщину и ее родственников на свалке возле вырытой ямы.khv_exclusive! другой источник

Как сообщают женщины на самом видеоролике, их родственница была застрахована в одной из небезызвестных компаний краевого центра. Как оказалось, пользователи сети наслышаны о ней не с лучшей стороны. Так вот, по одной из версий, страховщики заключили договор с ритуальным агентством на оказание услуг по захоронению их клиента. Но и тут репутация подпорчена. Ритуальщики, по словам хабаровчан, скоро вообще закроют фирму и объявят себя банкротами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/685198" frameborder="0"></iframe> В Хабаровске пьяные могильщики бросили мертвую женщину и ее родственников на свалке возле вырытой ямы.khv_exclusive! другой источник

В Хабаровске пьяные могильщики бросили мертвую женщину и ее родственников н аа кладбище возле вырытой ямы. ФОТО: khv_exclusive

На сегодня ни полиция, ни следственный комитет по поводу этого вопиющего инцидента проверок не проводят. По словам источника «КП»-Хабаровск», разобраться нужно во всех пунктах гражданско-правового договора, заключенного между ритуальным агентством и страховой компанией. Когда выяснится, кто должен в этой ситуации взять на себя ответственность, хабаровчанки могут смело обращаться в суд за компенсацией морального вреда.

Сама ритуальная компания от разговора с «Комсомолкой» отказалась.

- Сейчас эту ситуацию мы не будем комментировать. Звоните после праздников, - ответила нам сотрудница компании.