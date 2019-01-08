2019-01-08T04:24:18+03:00
Происшествия

Альпинист на Камчатке погиб, сорвавшись с вулкана

Мужчина сорвался с высоты около трех километров
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Альпинист на Камчатке погиб, сорвавшись с вулканаАльпинист на Камчатке погиб, сорвавшись с вулканаФото: Рушан КАЮМОВ
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На склоне вулкана Корякская сопка спасатели нашли тело 43-летнего альпиниста. Мужчина покорял вершины в составе туристической группы и сорвался в ущелье.

Всего, по данным правительства Камчатского края, в составе туристической группы было четыре человека. Команда разделилась на пары, первая успешно совершила подъем и спуск, вторая сорвалась в ущелье с высоты около трех тысяч метров.

Одному мужчине повезло - он сумел зацепиться и выбраться. Альпинист тут же приступил поиску своего напарника, но самостоятельно отыскать его экстремал не смог. Тогда мужчина спустился до базы и сообщил о случившемся спасателям. На поиски альпиниста выдвинулось четыре спасгруппы.

Искали экстремала при сильном ветре и снежных зарядах. Из-за плохой погоды спасатели не могли задействовать авиацию. Тело альпиниста было найдено 7 января на восточном склоне Корякской сопки на высоте примерно 1,7 километра. Вскоре погибшего доставят в Петропавловск-Камчатский.

Мужчина имел третий разряд по альпинизму и состоял в Федерации альпинизма Камчатского края.

Региональный следком проводит проверку по факту случившегося.

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