Альпинист на Камчатке погиб, сорвавшись с вулкана

На склоне вулкана Корякская сопка спасатели нашли тело 43-летнего альпиниста. Мужчина покорял вершины в составе туристической группы и сорвался в ущелье.

Всего, по данным правительства Камчатского края, в составе туристической группы было четыре человека. Команда разделилась на пары, первая успешно совершила подъем и спуск, вторая сорвалась в ущелье с высоты около трех тысяч метров.

Одному мужчине повезло - он сумел зацепиться и выбраться. Альпинист тут же приступил поиску своего напарника, но самостоятельно отыскать его экстремал не смог. Тогда мужчина спустился до базы и сообщил о случившемся спасателям. На поиски альпиниста выдвинулось четыре спасгруппы.

Искали экстремала при сильном ветре и снежных зарядах. Из-за плохой погоды спасатели не могли задействовать авиацию. Тело альпиниста было найдено 7 января на восточном склоне Корякской сопки на высоте примерно 1,7 километра. Вскоре погибшего доставят в Петропавловск-Камчатский.

Мужчина имел третий разряд по альпинизму и состоял в Федерации альпинизма Камчатского края.

Региональный следком проводит проверку по факту случившегося.