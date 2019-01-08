Эксперты не поняли, откуда у Хабаровского края долги на миллиарды

«Как будет развиваться жизнь в регионе ближайший год?» - решили выяснить эксперты и пришли к тому, что нужно полностью пересматривать подходы к развитию края. Главная проблема на этом пути - огромный госдолг. Ответа на базовый вопрос - «Откуда он взялся?», нет.

МАЛО ОТВЕТОВ

Эксперты лишь выдвигают свои теории на этот счет.

- Первая версия заключается в том, что по отношению к Приморскому краю были созданы искусственные преференции. Это видно по цифрам: Хабаровскому краю достается на восемь миллиардов рублей меньше федеральных трансфертов. Но эта преференция все равно не может объяснить такой разницы, - считает Павел Минакир, директор Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН. - Вторая версия, на мой взгляд, более реальная. Хабаровский край строит дороги, жилье и другие объекты социальной инфраструктуры на основе софинансирования, вкладывая свои деньги. Приморье же возводит объекты за федеральные средства.

60 процентов госдолга Хабаровского края - кредиты. Займы в коммерческих банках предыдущие власти региона наделали за десять лет и зачем - известно только им самим. Обслуживание кредитов, как подчеркивает пресс-служба правительства региона, обходится слишком дорого.

ИЗ МОСКВЫ АЯН НЕ ВИДНО

Что же касается экономики региона в целом, то цифры следующие: валовый региональный продукт составляет порядка 650 миллиардов рублей, из которых 300 миллиардов рублей - внешний оборот края. Показатели эксперты назвали достойными, но везде есть свое «но».

- Нам нужна стратегия действий, привязанная к реальным ресурсам и возможностям. 91 процент во внешнем обороте составляют древесина, рыба, топливо и военно-техническая продукция. То есть экономика Хабаровского края зависит от того, что случится на очень узких монополизированных рынках, - считает Павел Минакир.

Что же привело к такой ситуации? Ответ довольно очевиден: программу развития региона писали научные институты в Ростове и Москве. Но специалисты, какими бы они ни были профессионалами, все же далеки от местной специфики и могли ошибиться при расстановке акцентов.

Поменять ситуацию, как считают эксперты, можно как раз сменой акцентов. Чтобы жители региона сказали: «Да, Хабаровский край развивается, и я это ощущаю», нужно уделить внимание сферам экономики, которые до этого были вниманием обделены. Это сферы услуг, мелкого производства, малого и среднего бизнеса. В совокупности - это еще 50 процентов экономики края.

ЗАПРОС НА СПРАВДЕЛИВОСТЬ

Политическая жизнь в Хабаровском крае в минувшем году кипела и бурлила. Произошло, казалось бы, невиданное событие: к власти пришел человек из системной оппозиции - партии ЛДПР - Сергей Фургал. Его первые шаги на посту главы региона заслужили высокую оценку ученых и ободрение жителей края. Вокруг нового губернатора сконцентрированы силы, которые могут решить реальные перемены. И это позитивно в свете того, что запрос на справедливость у населения вскоре сменится запросом на экономические улучшения.

Главным же событием нынешнего года станут выборы 8 сентября. Нам предстоит избрать депутатов краевого парламента, городских дум Хабаровска и Комсомольска.

- Внутреннее раздражение никуда не исчезло. Подъем цен в магазинах, рост НДС и тарифов ЖКХ - эти проблемы поддерживают социальную напряженность. И, возможно, это повлечет за собой протестное голосование среди населения, - поделился Илдус Ярулин, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой ТОГУ.

Чтобы найти новые пути выхода из старых проблем было предложено создать единый региональный аналитический центр. Инициативу поддержал губернатор Хабаровского края. позволит найти новые пути выхода из старых проблем, а также подключить экспертов к корректировке программы развития Хабаровского края.