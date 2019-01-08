Хвою - зверям: новогодним елкам в Хабаровске дают вторую жизнь

Новогодние праздники заканчиваются, страна потихоньку приходит в себя после восьмидневного отдыха и начинает избавляться от главного атрибута праздника - елки. Искусственные красавицы будут пылиться в шкафах и на балконах, а вот настоящие находят свое пристанище в мусорных баках. Однако избавляться от дерева таким радикальным способом не обязательно, они еще кое на что годны.

Третий год подряд зоосад «Приамурский» имени В.П. Сысоева» проводит акцию по сбору отслуживших хвойных деревьев. Ели, сосны и пихты с удовольствием поедят лоси, козы и кабарга, но только, если она более-менее свежая. Деревья «посуше» будут использованы в качестве подстилки, укрытия и природного обеззараживателя почвы в вольерах разномастных обитателей зоосада. Деревья, которые совсем плохо себя чувствуют, отправятся на переработку в стружку, которая станет настилом.

Свозить хвойные деревья можно в любое время суток к воротам зоосада и оставить их в снегу. Находится учреждение в районе поселка Воронеж-2. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +7 (4212) 32-45-40.

Основной же этап акции пройдет 16 января на базе библиотеки, расположенной на улице Руднева, 21. Начало в 14:30. В программе сбор и доставка елок, а также «хвойная» викторина и флешмоб «Хвойный лес сохраняй, «легкие» края не уменьшай!».