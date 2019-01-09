Восемь потерпевших - ни одного уголовного дела: Прокуратура Хабаровска заставила полицию разобраться с ювелиром-мошенником

Все мы сталкивались с поломкой ювелирных изделий. В таких случаях мы обычно бежим за помощью в небольшие мастерские, которые расположены в крупных торговых центрах. Индивидуальный предприниматель, о котором пойдет речь, отличался особым «умом и сообразительностью».

Он зарегистрировал свой бизнес и открыл точку в одном из крупных торговых центров, расположенных в Индустриальном районе Хабаровска. К нему обращались люди за услугами по ремонту драгоценностей. Хабаровчане приносили золото, серебро, другие металлы и платили за то, чтобы он сотворил ювелирное чудо. Однако взамен клиенты получали лишь «завтраки». Тогда они обратились с заявлениями в местное отделение полиции.

Любопытно, что сотрудники ведомства их обращения списали в номенклатурное дело. Это некий архив. Туда направляют материалы, в которых оперативники не нашли оснований для возбуждения уголовных дел. По одной из версий, во время предварительных разбирательств потерпевшие стороны и ювелир «подписали мировую», потому что предприниматель обозначил сроки, когда их изделия по заказу будут готовы. По всей видимости, истекло время и этого договора. Но все же однозначного ответа на то, по какой причине уголовные дела не открывали, пока нет.

В итоге прокуратура провела проверку, изъяла документы из, так называемого архива, и все-таки установила, что по крайней мере есть восемь эпизодов, в которых явно прослеживаются признаки преступления. Восемь эпизодов - восемь уголовных дел. Сотрудники надзорного ведомства пока не уверены, что потерпевших было столько. Вполне вероятно, что цифра в ходе разбирательств возрастет.

- Все восемь заявлений в отделение полиции поступали на протяжении прошлого года. Сумма ущерба превысила 266 тысяч рублей, - рассказывает «КП»-Хабаровск Анастасия Савина, заместитель прокурора по Индустриальному району города Хабаровска. - Пока мы говорим о возбуждении дел по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба» по факту произошедшего. Расследованием будут заниматься сотрудники полиции, и уже им предстоит установить лицо, причастное к совершению преступления.

Пока нет ни единого подтверждения тому, что ювелирная лавка закрыта. Скорее всего предприниматель продолжает свою деятельность. Тем не менее, если ему предъявят обвинения, и его вина будет доказана, бизнесмену грозит до пяти лет тюрьмы и крупный штраф.