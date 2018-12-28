Хлебу быть. В Комсомольске-на-Амуре хлебозавод №3 сменил собственника и обрел будущее

Еще недавно ситуацию на хлебозаводе смело можно было назвать критической. Цеха закрывались, старое оборудование давало сбои, дошло до того, что за долги коммунальщики грозились отключить предприятию газ, а именно на этом виде топлива работали большинство печей. Только долги по зарплате работникам у предприятия достигли 4 миллионов рублей. Это при том, что 100% акций завода принадлежит администрации Комсомольска-на-Амуре.

Начиная с ноября ситуация на предприятии, которое снабжает пятую часть города Юности хлебом, начала меняться — его выставили на торги. Предприниматель, желающий приобрести очень аппетитный актив, нашелся достаточно быстро. Им оказался владелец одной из крупных торговых сетей города. Завод обошелся бизнесмену очень недорого — в 21 миллион рублей. Сделка получила одобрение даже на уровне краевого правительства.

- Мы всегда выступали за то, чтобы сохранить завод. И это удалось сделать, оставив основную специализацию предприятия – производство хлеба, в том числе социально значимых сортов. Штат сотрудников останется прежним – сейчас на хлебозаводе работает более 200 человек. Кроме того, новый владелец сможет обеспечить гарантированный сбыт продукции в собственной торговой сети. Это более 20 магазинов-дискаунтеров, - отметил исполняющий обязанности министра Николай Крецу.

По данным краевых чиновников, новый владелец вложит в предприятие около 150 миллионов рублей.

На днях он встретился с коллективом завода и пообещал погасить долги по зарплате до 1 января 2019 года. По его словам, для предприятия уже закуплены новые энергоэффективные печи и швейцарская линия по производству хлебобулолчных изделий. Через два месяца их начнут монтировать.

- На это время один из цехов будет закрыт, - рассказал Владимир Дубинин, предприниматель. - На время демонтажа и установки оборудования 43 сотрудника планируется временно трудоустроить в торговую сеть. После модернизации завода мы сможем выпускать до 200 видов продукции. Основная специализация предприятия останется прежней – это производство хлеба.

Также собственник думает и о модернизации фирменной торговой сети хлебозавода, сейчас в городе 15 киосков, которые заменят на современные павильоны. Кроме того в правительстве обещают помочь с поиском дополнительных точек сбыта на территории Хабаровского края.