2018-12-28T04:58:57+03:00
Общество

Хлебу быть. В Комсомольске-на-Амуре хлебозавод №3 сменил собственника и обрел будущее

На заводе идет модернизация и начинается возврат долгов по зарплате
Борис КОКУРИН
Поделиться:
Хлебу быть. В Комсомольске-на-Амуре хлебозавод №3 сменил собственника и обрел будущееХлебу быть. В Комсомольске-на-Амуре хлебозавод №3 сменил собственника и обрел будущееФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Еще недавно ситуацию на хлебозаводе смело можно было назвать критической. Цеха закрывались, старое оборудование давало сбои, дошло до того, что за долги коммунальщики грозились отключить предприятию газ, а именно на этом виде топлива работали большинство печей. Только долги по зарплате работникам у предприятия достигли 4 миллионов рублей. Это при том, что 100% акций завода принадлежит администрации Комсомольска-на-Амуре.

Начиная с ноября ситуация на предприятии, которое снабжает пятую часть города Юности хлебом, начала меняться — его выставили на торги. Предприниматель, желающий приобрести очень аппетитный актив, нашелся достаточно быстро. Им оказался владелец одной из крупных торговых сетей города. Завод обошелся бизнесмену очень недорого — в 21 миллион рублей. Сделка получила одобрение даже на уровне краевого правительства.

- Мы всегда выступали за то, чтобы сохранить завод. И это удалось сделать, оставив основную специализацию предприятия – производство хлеба, в том числе социально значимых сортов. Штат сотрудников останется прежним – сейчас на хлебозаводе работает более 200 человек. Кроме того, новый владелец сможет обеспечить гарантированный сбыт продукции в собственной торговой сети. Это более 20 магазинов-дискаунтеров, - отметил исполняющий обязанности министра Николай Крецу.

По данным краевых чиновников, новый владелец вложит в предприятие около 150 миллионов рублей.

На днях он встретился с коллективом завода и пообещал погасить долги по зарплате до 1 января 2019 года. По его словам, для предприятия уже закуплены новые энергоэффективные печи и швейцарская линия по производству хлебобулолчных изделий. Через два месяца их начнут монтировать.

- На это время один из цехов будет закрыт, - рассказал Владимир Дубинин, предприниматель. - На время демонтажа и установки оборудования 43 сотрудника планируется временно трудоустроить в торговую сеть. После модернизации завода мы сможем выпускать до 200 видов продукции. Основная специализация предприятия останется прежней – это производство хлеба.

Также собственник думает и о модернизации фирменной торговой сети хлебозавода, сейчас в городе 15 киосков, которые заменят на современные павильоны. Кроме того в правительстве обещают помочь с поиском дополнительных точек сбыта на территории Хабаровского края.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Хабаровске посетители кафе отправились в больницу после вкусного застолья
В Хабаровском крае автопарк станции скорой помощи пополнили новой машиной
В Хабаровске мальчик попал под колеса неизвестного авто по пути в школу
Матч «Амур» - «СКА» 27 декабря: гости обыграли хабаровчан со счетом 2:0
Хабаровчанам рассказали, что собираются построить в краевой столице в следующем году
В Хабаровске запись детей в первый класс стартует в январе
В Хабаровске выбирают лучший зимний двор
Погода в Хабаровске на 28 декабря 2018 года: днем до -17, небольшой снег
Видео с места взрыва гранаты в Хабаровске: один человек погиб, трое ранены
Следователи возбудили дело об убийстве после взрыва на производственной базе в Хабаровске
Горнолыжный комплекс «Спартак» в Хабаровске трансформируется в центр мирового уровня
Появились фото с места взрыва гранаты на производственой базе в Хабаровске
В Хабаровском крае может появиться организация, решающая проблемы пчеловодов
В Хабаровске официально открыли мемориальную доску генерал-полковнику Игорю Груднову
Медали и призы Деда Мороза взяли хабаровские гимнастки
Заявления на сдачу ЕГЭ от школьников в Хабаровском крае принимают до 1 февраля
У молодого комсомольчанина нашли наркотики, упакованные в шприц
В Хабаровском крае ограничили движение междугородних автобусов
В Хабаровске изменилось расписание автобусов из-за новогодних праздников
В Биробиджане незаконной рекламы стало меньше
Лазерный эпилятор стал причиной спора между владельцем интернет-магазина и хабаровчанином
Комсомольские корабелы сдали многоцелевое судно «Иван Сидоренко»
В полуфинал «Лидеров России» вышли 77 участников из Хабаровского края
Хабаровчанин с утра врезался на своем авто в фонарь и угодил в больницу
Воспитателя из детского дома под Хабаровском наказали за побеги детей
«Красная машина» поможет воспитать профессиональных хоккеистов в Хабаровском крае
Итоги акции «Тест по истории Отечества» подвели в Хабаровском крае
Водитель разбил машину и исчез после аварии в Хабаровске
«Черные» лесорубы якобы искали пропавшую собаку, а сами добывали ели в хабаровском заповеднике