На север Хабаровского края обрушатся снегопады и штормовой ветер

Сейчас во власти снежного циклона находятся два региона - Камчатка и Сахалин. Север Хабаровского края окажется лишь под его влиянием, однако последствия от этого ни чуть не утешительные. Снег, метель и штормовой ветер - вот, что ждет жителей этих районов в ближайшие два дня. К примеру, в Николаевском районе за день выпала месячная норма осадков, чтобы перевалить за эту отметку им необходимы всего лишь 7 миллиметров.

Как полагают синоптики, непогода пробудет в Николаевском и Ульчском районах с 28 по 29 декабря. Продолжать «тур» по региону циклон не станет, уйдет наверх, так и не добравшись до Хабаровска.

- В северных районах отмечается сильный снег с усилением ветра до 17-19 метров в секунду, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского УГМС. - Там уже выпало от 30 до 40 миллиметров осадков. По нашим данным, эти два дня у них ожидаются метель и снег. На побережье Татарского пролива скорость ветра достигнет 20-25 метров в секунду.

Разумеется, снегопады и метель могут стать причиной происшествий на дорогах, поэтому сотрудники регионального МЧС находятся в полной боевой готовности. Велика вероятность, если ситуация станет критической, федеральные трассы и паромные переправы закроют.

- Сильные осадки порывистый ветер могут привести к возникновению аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и энергетики, обрывам на линиях ЛЭП, перехлестам проводов, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. -Главам муниципалитетов направлены рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий.

По данным синоптиков, циклон уйдет на север Сахалина 29 декабря, тогда прекратится и его влияние на районы Хабаровского края.