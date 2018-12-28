В Хабаровском крае спасатели нашли провалившийся под лед на реке Гур снегоход

27 декабря поисковые работы на реке Гур привели к первым результатам. Под толщей льда спасателям удалось найти снегоход, который провалился вместе с мужчиной еще 22 числа.

Напомним, что трагедия случилась в пяти километрах от поселка Кенай. Евгений вместе с трехлетним сыном поехали кататься на снегоходе «Буран». Транспортное средство забуксовало. 30-летний мужчина высадил ребенка, чтобы развернуться на реке, но это было самое опрометчивое решение. Так малыш стал свидетелем того, как отец вместе с машиной уходят на дно. Мальчик всю ночь плутал по лесу в лютый мороз и холод. Лишь спустя много времени, он наконец вышел к дороге. Там его нашел случайные проезжий, который довез ребенка до родного поселка. Его спасение можно назвать не иначе, как чудом.

Спасатели Хабаровского края нашли провалившейся под лед на реке Гур снегоходФото: ДВРПСО МЧС России

С этого дня спасатели и неравнодушные соседи семьи, в которой случилось горе, организовали поисковые работы. И вот вчера стало известно о точной дислокации происшествия. В пяти километрах вверх по реке Гур нашли тот самый злополучный снегоход. Из-за сильного течение водолазы не могли заняться осмотром под водой, поэтому за дело взялись видеокамеры, которые проводили через пробуренные лунки. В итоге, чтобы найти снегоход, пришлось обследовать 8,5 тысячи квадратных метров дна реки.

- Он весь «оброс» льдом - с виду это просто куча шуги, которая идёт подо льдом. Когда стали разбивать лед, оказалось, что это снегоход, обросший льдом, - рассказал Евгений Грязнов, начальник Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России.

Однако вытаскивать транспортное средство спасатели не будут. Это уже дело родственников хозяина снегохода.

- Задача спасателей была найти, где именно транспортное средство провалилось под лед, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Елена Чувашова, руководитель пресс-службы ДВРПСО. - Теперь сотрудники ведомства занимаются поиском мужчины.

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