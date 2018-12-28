В Хабаровском крае спасатели нашли провалившийся под лед на реке Гур снегоход
27 декабря поисковые работы на реке Гур привели к первым результатам. Под толщей льда спасателям удалось найти снегоход, который провалился вместе с мужчиной еще 22 числа.
Напомним, что трагедия случилась в пяти километрах от поселка Кенай. Евгений вместе с трехлетним сыном поехали кататься на снегоходе «Буран». Транспортное средство забуксовало. 30-летний мужчина высадил ребенка, чтобы развернуться на реке, но это было самое опрометчивое решение. Так малыш стал свидетелем того, как отец вместе с машиной уходят на дно. Мальчик всю ночь плутал по лесу в лютый мороз и холод. Лишь спустя много времени, он наконец вышел к дороге. Там его нашел случайные проезжий, который довез ребенка до родного поселка. Его спасение можно назвать не иначе, как чудом.
Спасатели Хабаровского края нашли провалившейся под лед на реке Гур снегоходФото: ДВРПСО МЧС России
С этого дня спасатели и неравнодушные соседи семьи, в которой случилось горе, организовали поисковые работы. И вот вчера стало известно о точной дислокации происшествия. В пяти километрах вверх по реке Гур нашли тот самый злополучный снегоход. Из-за сильного течение водолазы не могли заняться осмотром под водой, поэтому за дело взялись видеокамеры, которые проводили через пробуренные лунки. В итоге, чтобы найти снегоход, пришлось обследовать 8,5 тысячи квадратных метров дна реки.
- Он весь «оброс» льдом - с виду это просто куча шуги, которая идёт подо льдом. Когда стали разбивать лед, оказалось, что это снегоход, обросший льдом, - рассказал Евгений Грязнов, начальник Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России.
Однако вытаскивать транспортное средство спасатели не будут. Это уже дело родственников хозяина снегохода.
- Задача спасателей была найти, где именно транспортное средство провалилось под лед, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Елена Чувашова, руководитель пресс-службы ДВРПСО. - Теперь сотрудники ведомства занимаются поиском мужчины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Папа утонул»: После гибели отца трехлетний малыш самостоятельно вышел из тайги в Хабаровском крае
Мальчик до темноты плутал по лесу, пока не вышел на дорогу, где его подобрал случайный водитель (поднобности)
Спасатели Хабаровского края нашли провалившейся под лед на реке Гур снегоход.ДВРПСО МЧС России