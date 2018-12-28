В канун Нового года трое детей из разных районов Хабаровского края получат подарки от главы региона. Накануне губернатор принял участие в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина. Перед тем, как войти в Андреевский зал, Сергей Фургал вытянул несколько писем с желаниями от детей региона.

Главе региона выпал шанс исполнить мечты трех ребятишек, которые находятся в сложном положении. Счастливчиками стали девятилетний Тимур Магомедов из поселка Токи (Ванинский район), четырехлетняя Аэлита Тулинова из села Скворцово (Хабаровский район) и хабаровчанка Анисья Оводова, которой исполнилось 13 лет.

Губернатор-Дед Мороз: Фургал исполнит мечты трех детей из Хабаровского края. Фото из аккаунта Сергея Фургала

- Перед Госсоветом волонтеры предложили принять участие в акции «Елка желаний». Я считаю, что исполняться должны мечты всех детей, но с елки можно было снять только несколько. Обещаю исполнить до старого Нового года - 13 января, - написал на своей страничке в соцсети Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

НЕ ОПУСКАЙТЕ РУКИ!

В своем письме Тимур написал, что мечтает о пандусе в подъезде. Его мама Наталья узнала о скором исполнении желания от «Комсомолки» и, судя по голосу, сперва не совсем поверила в происходящее, но потом обрадовалась.

- Хоть ребенка на прогулку да в больницу теперь можно будет вывозить. В администрацию обращалась не один раз, просила поставить хотя бы откидной пандус или деревянный, чтобы к стенке его прислонять. Но говорили, что нет возможности, - делится Наталья Тимофеева, мама Тимура.

Тимур после черепно-мозговой травмы мог ходить, но потом состояние мальчика ухудшилось и способность двигаться самостоятельно он потерял. Мама переносит его на руках, но парень растет и самостоятельно справляться женщине все труднее.

- Раньше врачи давали положительные прогнозы, но в феврале сын пережил клиническую смерть. Сейчас медики не могут сказать ничего позитивного, - с тяжестью в голосе сказала Наталья.

Но женщина надеется на лучшее и ждет губернатора в гости.

ВЕРХОМ И НАД БОЛЕЗНЬЮ

Аэлита мечтает об иппотренажере. Это такое устройство, которое представляет собой седло лошади со стременами. Тренажер закреплен на платформе и имитирует движения лошади. Многими исследованиями доказано, что иппотерапия оказывает благоприятное воздействие на детей-инвалидов. Но не всегда таких ребятишек есть возможность привозить к настоящим скакунам.

- Ездить каждый день в конный клуб возможности нет из-за переменчивой погоды: мой ребенок с ДЦП, она не ходит и ее очень тяжело одевать-раздевать. А дома такой тренажер удобен, и, если честно, даже мысли не было о том, что наше желание будет исполнено, - рассказывает Анна Тулинова, мама Аэлиты.

Когда Анна узнала о том, что мечта дочери будет исполнена, сначала не поверила и отправилась за доказательствами на страницу губернатора. Только тогда пришли осознание и радость.

АРТИСТКА

Желанием Анисьи было посетить один из телеканалов Хабаровского края. Такая мечта появилась у девочки примерно год назад, она хотела посмотреть, как процесс создания телевидения устроен изнутри.

- Изначально Анисья артистка, а вот в каком варианте - еще не решила. В любом случае такие навыки пригодятся в общении с людьми и помогут в жизни. Дочь занимается плаванием и даже там нужно проявлять артистизм, например, даже чтобы красиво пройтись по трамплину, - рассказывает Анна Оводова, мама Анисьи.

Кстати, девочка сама сочиняет стихи и в этом году она заняла второе место среди детей-инвалидов в конкурсе. Анисья уже посетила телеканал и осталась под впечатлением.