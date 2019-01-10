2019-01-10T03:52:23+03:00
Спорт

«Привет, Хабиб!»: юный футболист из Хабаровского края попросил у Нурмагомедова форму для своей команды

Спортсмен пообещал исполнить желание мальчика и даже посетить краевую столицу
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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«Привет Хабиб»: юный футболист из Хабаровского края попросил у Нурмагомедова форму для своей команды«Привет Хабиб»: юный футболист из Хабаровского края попросил у Нурмагомедова форму для своей командыФото: Предоставлено героем публикации
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Всемирно известный борец Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей страничке в социальной сети просьбу семилетнего Макара Евтушенко из города Вяземский. Мальчик попросил у титулованного спортсмена одинаковую форму для своей футбольной команды «Локомотив». В своем письме Макар указал, что в таком виде ребятишки играют на соревнованиях.

- Себе ничего не хочу, у меня все есть, а вот нашей спортивной и очень дружной команде хотелось бы попросить одинаковую спортивную форму, так как мы на соревнованиях играем в разных футболках, шортах и гетрах, - пишет юный Макар Евтушенко в #ПисьмеХабибу.

Под таким хэштегом проходила акция, которую объявил Нурмагомедов. В канун Нового года он пообещал отобрать десять писем и «осуществить мечты детей, либо приблизить их к этому». Макар из провинциального городка Хабаровского края стал одним из счастливчиков.

khabib_nurmagomedovkhabib_nurmagomedov
Юный футболист из Хабаровского края попросил у Нурмагомедова форму для своей команды
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- Я спросил у Макара: «Что бы ты хотел попросить у Хабиба?». Он не задумываясь сказал: «Форму для команды, а я лишь помог ему написать письмо, - рассказывает «КП-Хабаровск» Александр, папа юного футболиста. – Мне понравилось то, что он просил не для себя, а для общего дела. Макар всегда за команду, к тому же он – ее капитан. Чувство коллективизма у него развилось, в том числе, и благодаря его брату-близнецу Захару. Они всегда друг за друга.

Кстати, играют в вяземском «Локомитиве» Захар и Макар вдвоем. Мальчишки занимаются футболом около трех лет и сейчас входят в самый младший состав клуба, название которого прогремело на всю страну.

- Теперь есть повод полететь в Хабаровск. И в этом году я это сделаю ИншаАллагь и увижусь с вашей командой Братишка, и твою просьбу очень скоро выполним, - отвечает на просьбу Макара Хабиб Нурмагомедов (орфография и пунктуация сохранены).

Сами братья, как рассказывает Александр, очень любят Хабиба и следят за его спортивной карьерой. Трудно представить, что творилось дома у семьи Евтушенко, когда борец опубликовал письмо Макара.

- Я пришел домой в начале двенадцатого ночи. Ко мне не то, что выбежала, даже вылетела супруга и громко рассказала, что случилось. Макар начал танцевать и скакать, Захар его в этом поддержал, потому что очень обрадовался за брата. Происходило полное сумасшествие, а я сначала не поверил, что такое действительно может быть. Потом стали звонить и поздравлять близкие и родные. В общем, веселье продолжалось еще полночи, - вспоминает папа близнецов.

В самом Вяземском надеются на приезд действующего чемпиона UFC в легком весе. Хабибу Нурмагомедову готовы устроить теплый прием и продемонстрировать спортивные достижения города и всего края.

А буквально поздним вечером 9 января Хабиб Нурмагомедов связался с мальчиками по видеосвязи. Он пообещал парням, что скоро к ним приедет форма, а сам спортсмен заглянет в гости в регион в течение этого года.

- Я к вам заеду, увижусь с вашей командой, познакомиммся поближе и пообщаемся, хорошо? Смотрите, футбол - это командная игра, надо всегда в команде быть, - сказал Хабиб ребятам.

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