Бизнесмены из Комсомольска заказали убийство друга, чтобы не делиться миллионами

ДРУЖБА - ЗАЛОГ ХОРОШЕГО БИЗНЕСА?

30-летние мужчины были знакомы почти десть лет, еще с института. Они окончили юридические и политтехнические вузы, но работа по специальности больших денег не приносила, да и не хотели приятели работать на кого-то, так что открыли свой бизнес. Тут все чисто - дела были законными.

Работали по нескольким направлениям. В первом - сотрудничали с банками. Комсомольчане скупали у коллекторов долги, а потом через суд получали обратно суммы, значительно превышающие задолженности клиентов банка. Официально безработные богатели на глазах, на нехватку денег никто не жаловался.

Первый бизнес не отнимал много времени, поэтому одновременно с ним они занялись еще скупкой и перепродажей красной икры и рыбы лососевых пород в западные регионы нашей страны. Прибыль также законная. Все было хорошо, пока не наступила осень. Дружба треснула по швам в сентябре 2017 года.

ЦЕНА УБИЙСТВА

33-летний комсомольчанин переехал в Краснодарский край вместе с женой и ребенком. В город Юности он приезжал только по работе и повидаться с родителями. Двух партнеров это крайне не устроило. На расправу над бывшим компаньоном подтолкнуло еще одно выгодное дело, которое должно было обогатить карманы партнеров. Речь шла о 1,5 миллиона рублей. На них они претендовали также после скупки неликвидных долгов. Тут в историю вступает самый злостный порок — жадность. Делиться с другом юношества и действующим коллегой комсомольчане не захотели.

В декабре прошлого года мужчина приехал домой из Краснодара. В это время бизнесмены сделали местному наркоману выгодное предложение - убить их друга за скромное вознаграждение. Тот, имея криминальное прошлое, согласился. За несколько дней до преступления исполнителю передали 150 тысяч рублей, а самого предпринимателя пригласили в гараж на шашлыки. На застолье пришли все четверо. Там все и случилось. Никаких конфликтов, драк и ругани — наркоман взял заранее подготовленную веревку и задушил мужчину.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчины вывезли тело друга на городское кладбище и спрятали в пустующей могиле. Туда обычно помещают неопознанные трупы, в основном, бездомных.

ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК

Разумеется, супруга, которая ни о нем не подозревала, начала переживать, когда муж перестал выходить с ней на связь. Она позвонила его родителям в Комсомольск. Те и забили тревогу, сообщив о пропаже сына в органы. Полицейские с легкостью вышли на круг знакомых мужчины в Комсомольске. Затем добрались и до наркомана - исполнителя заказа. Тот во всем сознался и показал, где спрятано тело.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство группой лиц по предварительному сговору», - рассказывает «КП»-Хабаровск» Евгений Грибанов, старший помощник прокурора Комсомольска-на-Амуре. - Все трое подозреваемых арестованы, сейчас они находятся в СИЗО. Никто, кроме исполнителя, в причастности к преступлению не сознался. Предприниматели до сих пор все отрицают.

Теперь бизнесменам и наркоману грозит пожизненное лишение свободы. Окончания следствия и приговора суда они будут дожидаться за решеткой.