2019-01-10T10:24:16+03:00
Общество

В Хабаровском крае закрыли дело врача, поставившего «лайк» картинке в соцсети

Следователи не нашли доказательств вины реаниматолога
Элина ОГАНЕСЯН
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В Хабаровском крае закрыли дело врача, поставившего «лайк» картинке в соцсетиВ Хабаровском крае закрыли дело врача, поставившего «лайк» картинке в соцсетиФото: Анастасия Осипова
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Все мы помним, как летом прошлого года прогремела новость о возбуждении уголовного дела за «лайк» в социальной сети. Под подозрение попал врач-реаниматолог, которого даже арестовали на несколько дней. Тогда никто из правоохранителей не раскрывал подробностей: что это была за публикация, действительно ли все дело в одном лишь «лайке», была неясно.

Адвокат, который на протяжении пяти месяцев, защищал интересы сотрудника Советско-Гаванской больницы, раскрыл подробности дела. По его словам, произошло недоразумение. Сотрудники ФСБ проводили мониторинг в «Одноклассниках». В новостной ленте врача они и нашли ту самую злополучную картинку, которая унижает достоинства лиц русской национальности. Под ней, якобы от лица реаниматолога, был поставлен «класс». Однако прямых доказательств не было ни у кого.

- Само изображение в сети опубликовал житель Харькова. Скорее всего он либо был в друзьях у моего подзащитного, либо они вместе состояли в какой-то группе в «Одноклассниках», - рассказывает «КП»-Хабаровск» адвокат Константин Суковатый. - Сперва под подозрение попала его 17-летняя племянница. Она жила на Украине, приехала погостить в Россию к родственнику. Девушка призналась в том, что это она поставила «лайк» к публикации, однако тогда правоохранители не знали, что у нее умственная отсталость, поэтому ее показания нельзя считать действительными. В связи с чем, до сих не ясно, кто именно оценивал картинку.

Уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» закрыли в декабре 2018. По словам защитника, следователи не нашли в действиях врача-реаниматолога состава преступления. Мужчина продолжает работать в больнице. Если решение прокуратуры останется в силе, они намерены подать в суд и взыскать компенсацию за нанесенный моральный вред.

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