Северные и сельские пенсии: Что изменится в пенсионном законодательстве для жителей Хабаровского края

С нового 2019 года в России вступят в силу изменения в законе о пенсиях. Подавляющая масса населения знает о нем только с позиции увеличения возраста, но упускает множество других нюансов. «Комсомолка» объяснит, что за пенсионные изменения, и с чем их едят.

- Неоднократно подчеркивалось, что повышение пенсионного возраста было не желанием, а вынужденным решением. Да, эта мера не позитивная, но без нее через несколько лет мы пришли бы к тому, что индексировать пенсии даже на уровне инфляции было бы сложно. Это связано с тем, что число пенсионеров растет в соотношении с работающими гражданами, - отметила в разговоре с корреспондентом «КП» Ирина Звержеева, управляющая отделением ПФР по региону.

Увеличение пенсионного возраста будет происходить с нового года поэтапно - ежегодно плюс один год. Таким образом, в 2028-м на заслуженный отдых мужчины будут выходить в 65 лет, женщины - в 60 лет. Но немногие знают, что есть ряд послаблений, которые позволяют выйти на пенсию раньше. А некоторые категории граждан этот закон вообще не затронет.

СПОКОЙСТВИЕ

Волноваться не стоит тем, кто уже вышел на заслуженный отдых. Наоборот, для таких людей есть плюсы в части индексации пенсий. С первого января индексация страховых пенсий произойдет на 7,05 процента, что почти в два раза выше уровня инфляции.

- В результате индексации в Хабаровском крае пенсии неработающих пенсионеров увеличатся в среднем на 1144 рубля. Но прибавка у каждого будет своя, все зависит от стартового размера страховой пенсии по состоянию на 31 декабря 2018 года, - поясняет Ирина Звержеева.

Повышение пенсионного возраста никак не отразится на людях, работающих во вредных или тяжелых условиях труда. Это так называемые «Списки №№ 1 и 2» и малые Списки с довольно обширным перечнем профессий. На заслуженный отдых такие работники будут по-прежнему выходить досрочно.

Аналогичные условия для пенсий, которые назначают по социальным мотивам, например, если у родителей ребенок - инвалид с детства. В этом случае один из родителей может уйти на заслуженный отдых в 55 лет (мужчины) или в 50 лет (женщины). Также не затронет повышение пенсионного возраста женщин, родивших двоих детей, при наличии северного стажа (12 лет на Крайнем Севере или 17 лет в приравненных местностях.

Впервые появляется возможность уйти на пенсию на два года раньше при наличии длительного стажа: если мужчина проработал 42 года, а женщина - 37 лет. В этот стаж будут включаться только периоды работы на территории РФ и не будут учитываться так называемые нестраховые периоды, например, периоды по уходу за ребенком или службы в армии, получения пособия по безработице или ухода за престарелым.

Коренные малочисленные народы Севера, у которых нет стажа работы, смогут по-прежнему оформлять социальную пенсию раньше: мужчины - в 55 лет, женщины - в 50 лет. Но с 2019 года выплачиваться она будет только неработающим.

ПЕРВЫЕ

Изменения в пенсионном законодательстве в первую очередь ощутят на себе женщины 1964 года рождения и мужчины, родившиеся в 1959 году. Они могли бы выйти на заслуженный отдых в 2019, но из-за нововведений у них это право отодвигается на 2020 год.

Однако в рамках нового закона для тех, у кого по старым правилам право на пенсию возникло бы в 2019-2020 годах, вводится период «адаптации», когда они смогут оформить пенсию на шесть месяцев раньше. Такая опция будет доступна только в первые два года проведения реформы.

МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ

Если женщина родила пятерых детей и воспитала их до восьмилетнего возраста, то она по-прежнему сможет выйти на пенсию в 50 лет. Эта норма сохраняет свое действие.

Дополнительно с 2019 года вводится возможность досрочно выйти на пенсию в 56 лет маме, у которой четверо ребятишек. Трое детей позволят женщине выйти на пенсию в 57 лет. Раньше такой возможности у них не было.

Кстати, ежемесячная выплата из материнского капитала, которая положена на детей, родившихся с первого января 2018 года (подробнее - на сайте kp.ru) в 2019 году будет больше по размеру. Обусловлено это тем, что поддержка завязана на прожиточном минимуме, который немного подрос. Размер выплаты составит 14 тысяч 51 рубль. Чтобы получать пособие,

совокупный доход семьи на каждого члена не должны превышать 1,5 прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.

- Владельцам сертификатов, которые оформляли такую выплату, важно напомнить, что она назначается на один год. Если семья претендует на продление такой поддержки, а получать ее можно до момента исполнения ребенку 1,5 лет, необходимо вновь с документами обратиться в Пенсионный фонд, - подчеркнула Ирина Звержеева.

СЕВЕРНЫЕ ПЕНСИИ

Сохраняется возможность на пять лет раньше уйти на пенсию людям, значительную часть жизни отдавшим работе на Крайнем Севере или трудившимся на территориях, приравненных к таковому. Но пенсионный возраст для них будет поэтапно увеличиваться по одному году ежегодно. Для того, чтобы воспользоваться такой льготой, нужно соблюсти ряд условий: проработать не менее 15 лет на Крайнем Севере или же 20 лет на территориях, приравненных к нему. При этом общий трудовой стаж должен быть не меньше 25 лет у мужчин, 20 лет - у женщин.

А вот для женщин, родивших двоих детей и отработавших 12 лет на Севере, либо 17 лет на территориях, приравненных к Крайнему Северу, и имеющих не менее 20 лет страхового стажа, сохраняется возможность уйти на пенсию в 50 лет.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ

Уточним, что социальная пенсия положена тем людям, у кого нет стажа работы или его недостаточно. Сейчас возраст выхода на социальную пенсию - 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. К 2023 году эта планка повысится на пять лет.

СЕЛЬСКИЕ ПЕНСИИ

Хорошие новости есть и для пенсионеров-селян, которые много лет проработали в сельском хозяйстве в определенных профессиях: зоотехники, ветврачи, доярки, звеньевые, главы фермерских хозяйств и тому подобное. С первого января 2019 года они смогут претендовать на повышение на 25 процентов фиксированной выплаты к страховой пенсии. В деньгах это 1333 рубля.

Для получения этой надбавки необходимо соблюсти несколько условий. Первое - пенсионер должен иметь не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве по перечню профессий, утвержденных Правительством РФ.

Второе - жить в селе (не в рабочем поселке и не в поселках городского типа)

Третье - не работать.

После проверки пенсионных дел сельских жителей перерасчет пенсий без заявлений уже в январе получат 470 пенсионеров. Но здесь нет повода для беспокойства.

- Раньше сведения о том, в какой именно должности работал человек, были неважны, поэтому такие данные могут отсутствовать в личном деле. Закон дает селянам возможность в течение всего 2019 года уточнить свой сельский стаж, и, если наберется 30 лет, пенсию пересчитаем с доплатой с первого января, конечно же, при соблюдении всех прочих условий. При необходимости наши специалисты окажут содействие в запросе документов из архивов, - подчеркнула Ирина Звержеева.

ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ - КТО ОНИ?

В русском языке появилось новое слово - предпенсионер. Так называют тех людей, которым до пенсии еще лет пять. На них мы заострили внимание потому, что новый закон предусматривает ряд нововведений.

Например, предпенсионеры могут претендовать на льготы и меры социальной поддержки, положенные пенсионерам - не платить налог на имущество или пользоваться скидками по оплате ЖКХ.

Кроме этого работодатель не имеет право без веских на то оснований уволить предпенсионера или же отказать такому человеку в трудоустройстве. При этом свой статус предпенсионер должен подтвердить. Получить такую информацию можно будет в пенсионном фонде, через личный кабинет ПФР или же в многофункциональном центре.