Будущие уголовники преодолели больше тысячи километров, чтобы обменять наркотики на дорогую машину в Комсомольске-на-Амуре

Накануне сотрудникам транспортной полиции удалось задержать подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Ими оказались 45 и 38-летние жители Амурской области. Они преодолели больше тысячи километров, ради наркосделки, которая должна была состоятся в Комсомольске-на-Амуре. Запрещенные вещества в городе Юности они хотели обменять на дорогую машину.

Будущие уголовники преодолели больше тысячи километров, чтобы обменять наркотики на машину в Комсомольске-на-АмуреФото: УТ МВД России по ДФО

В момент задержания в иномарке мужчин обнаружили 12 стеклянных банок. В них они закатали, как соленья, гашишное масло. С собой амурчане еще везли шприцы и свертки, наполненные наркотиками. В общей сложности вместе с подозреваемыми по дальневосточным регионам путешествовало порядка 11 килограммов гашиша.

Будущие уголовники преодолели больше тысячи километров, чтобы обменять наркотики на машину в Комсомольске-на-АмуреФото: УТ МВД России по ДФО

- Следственным отделом Комсомольского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере» и «Покушение на преступление», - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В ведомстве отметили, что мужчин уже заключили под стражу. За совершение преступления им грозит вплоть до 20 лет лишения свободы.

Будущие уголовники преодолели больше тысячи километров, чтобы обменять наркотики на машину в Комсомольске-на-АмуреФото: УТ МВД России по ДФО