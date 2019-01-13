2019-01-13T05:05:02+03:00
Общество

В ЕАО родственникам погибшего красноармейца вручат похоронное извещение 74 года спустя

Официальный документ доставят, когда найдутся близкие солдата Петра Ананьевича Фомичева
Ольга КИВА
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В ЕАО родственникам погибшего красноармейца вручат похоронное извещение 74 года спустя ФОТО: Отделение Пенсионного фонда России по ЕАОВ ЕАО родственникам погибшего красноармейца вручат похоронное извещение 74 года спустя ФОТО: Отделение Пенсионного фонда России по ЕАО
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В ЕАО разыскивают родственников солдата Красной армии, погибшего 29 июля 1944 года. В то неспокойное время родственники бойца, возможно, сами догадались о его смерти, а может быть до последнего верили, что он вернется домой. Печальная весть на бумажном носителе до них так и не дошла. Почему так вышло, история умалчивает. Десятилетиями «похоронка» пылилась в архивах отделения ПФР области. Только недавно документ попал в руки участников патриотического проекта «Бессмертные дела», который стартовал в ЕАО в мае 2017 года.

- Петр Ананьевич Фомичев родился в 1910 году в селе Яз Инсарского района Мордовской АССР. На фронт его призвали в Биробиджанском военном комиссариате. Он служил в звании младшего сержанта Красной Армии, был награжден медалью «За отвагу». Ее обнаружили вместе с останками погибшего. Данные бойца удалось восстановить по номеру награды, который, к счастью, хорошо сохранился – 1170212, - прокомментировали в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по ЕАО.

Погибшего красноармейца 74 года назад похоронили на западе Украины в деревне Повторня Самборского района Дрогобычской (ныне Львовской) области. Власти «незалежной» разрешили перевести останки на родину для захоронения. Так, в декабре 2018 года Петр Фомичев обрел покой на родной земле - в Мордовии в районном центре Инсар.

Известно, что у красноармейца была жена - Фомичёва Матрена Дмитриевна. Она проживала в Биробиджане на улице Партизанской в доме №47-Б. Пенсию по случаю потери кормильца после войны получала Антипова Пелагея Петровна.

Недоставленный скорбный документ сотрудники отделения ПФР в ЕАО готовы передать родственникам бойца на вечную память. Правда, пока поиски близких фронтовика не дали результатов. К жителям Еврейской автономии обращаются с просьбой. Если вы располагаете какой-либо информацией о семье погибшего или приходитесь родственником фронтовика, пожалуйста, позвоните по телефонам (42622) 9-24-25 и 8-924-648-01-02.

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