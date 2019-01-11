Подозрительный автомобиль на побережье Охотского моря привлек внимание сахалинских пограничников. Они остановили машину для обычной проверки в Корсаковском районе. За рулем огромного «Урала» был мужчина, на пассажирском сидении еще один. Все бы ничего, но самое интересное таилось в кузове грузовика - больше тонны морских ежей.

«Урал», забитый морскими ежами на пять миллионов рублей, остановили пограничники на Сахалине. ФОТО: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

На вопросы представителей закона, откуда у сахалинцев столько деликатеса, они, как знатоки, ссылались на 51 статью (отказ свидетельствовать против себя прим. ред.), поэтому ответа не последовало. Однако сделать выводы можно было по обнаруженным в «Урале» браконьерским снаряжениям: резиновой лодке, руля-мотора и водолазного оборудования. Машину остановили, когда водитель собиралась отъехать от побережья. Вслед за грузовиком ехала еще и иномарка. По предварительным данным, в ее салоне находилась остальная часть водолазов. В интересах следствия личности всех мужчин не раскрываются, поэтому неизвестно, кем они работали и были ли судимы ранее.

«Урал», забитый морскими ежами на пять миллионов рублей, остановили пограничники на Сахалине. ФОТО: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

- 10 января по данному факту по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору» нами было возбуждено уголовное дело, - рассказывают корреспонденту «КП-Хабаровск» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. - Сейчас наши сотрудники занимаются расследованием. Они выяснят все обстоятельства произошедшего.

«Урал», забитый морскими ежами на пять миллионов рублей, остановили пограничники на Сахалине. ФОТО: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

По данным пограничников, из-за их действий браконьеров-водолазов государству был нанесен значительный ущерб - пять миллионов рублей. Пока деликатес находится на ответственном хранении, но по закону в дальнейшем ежей утилизируют. Если вина жителей Сахалина будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.