Биробиджанец купил «шпионскую» ручку, попытался продать ее и попал под суд

Авторучка из шпионского арсенала серьезно ударила по карману жителя Биробиджана. Нет, мужчина не купил ее за огромные деньги - такой канцелярский предмет можно приобрести за две-четыре тысячи рублей. Биробиджанец наоборот, хотел продать ее, но не прошел проверочную закупку, устроенную силовиками.

Обладателем шпионской «канцеляки» мужчина стал в 2017 году. Авторучка была оснащена видеокамерой, диктофоном и могла быть использована в качестве флэшки. Немного побаловавшись, биробиджанец решил сбыть гаджет, и разместил объявление в интернете. Не знал мужчина, чем обернется для него сделка.

Покупатель нашелся. Купля-продажа устройства должна была состояться в районе улицы Осенней областного центра. Мужчина не знал, что его поджидает засада – в момент сделки биробиджанца арестовали полицейские, а шпионскую ручку забрали.

- Экспертиза установила, что устройство является специальным техническим средством, предназначенным для негласного визуального наблюдения и документирования визуальной и акустической информации, - отметили в пресс-службе прокуратуры Еврейской автономии.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Незаконное приобретение и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Максимальное наказание – до четырех лет тюрьмы, но наш герой отделался штрафом. Теперь мужчина должен заплатить 50 тысяч рублей.

Это далеко не первый случай, когда гаджет из разряда спецсредств приводит их владельцев в зал суда. Хабаровчанин попытался продать GPS-трекер, и тоже был задержан силовиками. Решением суда мужчина должен заплатить штраф в 20 тысяч рублей. А корреспондент «КП-Хабаровск» на примере истории хабаровчанина попытался разобраться: где грань между интересом к новым гаджетам и преступлением.