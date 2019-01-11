На Камчатке студенты, пытаясь завоевать сердце девушки, обстреляли фигуры Деда Мороза и Снегурочки

Случилось все ночью 9 января в небольшом камчатском городе Вилючинск. К Новому году на главной площади, которая расположена напротив городской администрации, как и положено, установили елку. Рядом с ней соорудили на отдельных подставках пластиковые фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Праздничная неделя прошла, но атрибуты продолжали радовать горожан. Но недолго.

В минувшую среду там прогуливались студенты. Молодые люди вместе с 18-летней девушкой увидели главных персонажей зимних новогодних сказок. Словно с ненавистью к праздничной атрибутике, парни разломали крепления фигур и вырвали их из подставок. На этом их вандализм не закончился. Они обстреляли Деда Мороза и Снегурочку из пневматического пистолета, после чего принялись кататься на фигурах, как на санках.

На утро в отделение полиции обратился директор муниципального казенного учреждения и предоставил видео с камер, установленных на улице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/685776" frameborder="0"></iframe> Камчатские Гринчи: Студенты, пытаясь завоевать сердце девушки, обстреляли из пневмата фигуры Деда Мороза и Снегурочки.ВИДЕО: пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.! другой источник

Оперативникам удалось найти молодых людей и допросить их. Примечательно, что парни так и не смогли объяснить полицейским, зачем они испортили фигуры сказочных персонажей. Однако после разговора с обоими полицейский понял — они влюблены в девушку, которая в ту ночь гуляла с ними, и таким поступком пытались обратить на себя внимание и завоевать ее сердце.

- В отношении двух 21-летних жителей Вилючинска возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», - рассказывает «КП»-Хабаровск» Алла Иванова, руководитель пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю. - В отношении всех подозреваемых пока избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Пневматический пистолет изъят. Никто из них ранее не попадал в поле зрения правоохранителей. Парни нигде не работают, только учатся.

Теперь ненавистники атрибутов Нового года стали фигурантами уголовного дела. Им грозит до пяти лет лишения свободы или штраф.