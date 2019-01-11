2019-01-11T11:16:19+03:00
Происшествия

Стихийный бум: На Камчатке объявили штормовое предупреждение и лавинную опасность

Опасность сохранятся на полуострове вплоть до 14 января
Элина ОГАНЕСЯН
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Стихийный бум: На Камчатке объявили штормовое предупреждение и лавинную опасностьСтихийный бум: На Камчатке объявили штормовое предупреждение и лавинную опасностьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Накануне гидрологи проводили мониторинг окружающей среды и зарегистрировали опасные явления в акватории Тихого океана. Высота волн, по их данным, достигала десяти метров. Тогда сотрудники регионального МЧС объявили штормовое предупреждение. По большей части оно касается владельцев маломерных судов, которые выходят в открытое море. Стихия может потревожить и жителей морских подрайонов, чьи бухты граничат с побережьем Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Усть-Камчатского, Карагинского, Олюторского районов. Высокие волны, как и шторм, продолжат бушевать в регионе вплоть до 13 января.

- Опасное волнение моря представляет угрозу только для судов с низким классом, которые в момент прохождения опасного явления находятся в море и не укрыты в бухтах, - отмечает Константин Павлов, врио начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю. -Поэтому при получении штормового предупреждения об опасном волнении моря, проводится оповещение экипажей судов находящихся в штормовых районах с рекомендациями укрыться от непогоды в безопасных местах.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, это не единственное стихийное бедствие, которое угрожает полуострову. Сотрудники Камчатского регионального противолавинного центра, объявили штормовое в связи с опасностью схода лавин. Обвал груд снега возможен на горах в районе реки Паратунка в Елизовском районе, Усть-Камчатском районе, с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Лавинная опасность коснулась и территорий Кроноцкого заповедника.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют туристам, спортсменам, горникам и охотникам быть предельно осторожными и воздержаться от экстремальных путешествий на сопки, вулканы и склоны в период с 12 по 14 января. В свою очередь сами спасатели в полной боевой готовности, чтобы своевременно оказать помощь населению в случае ЧП.

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