Сергей Фургал исполнил мечты детей-инвалидов в Хабаровском крае

Мечты детей, «сорванные» губернатором с «Елки желаний», исполнены – остались финальные штрихи. Напомним, что Сергей Фургал откликнулся на три просьбы: подарить иппотренажер, посодействовать в установке пандуса в подъезде и организовать экскурсию на один из местных телеканалов.

Главе региона выпал шанс исполнить мечты трех ребятишек, которые находятся в сложном положении. Счастливчиками стали девятилетний Тимур Магомедов из поселка Токи (Ванинский район), хабаровчанка Анисья Оводова, которой исполнилось 13 лет и четырехлетняя Аэлита Тулинова из села Скворцово (Хабаровский район). К последним Фургал пришел в гости накануне старого Нового года.

Фургал исполнил мечты детей-инвалидов Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края

Родители Аэлиты мечтали об иппотренажере для ребенка в качестве средства для реабилитации. Иппотерапия очень полезна для детей с ограниченными физическими возможностями, но возить малышку к настоящим скакунам не всегда удается.

- Губернатор к нам приезжал и вручил сертификат, сам тренажер еще в пути – на Дальнем Востоке, оказывается, такого оборудования нет. Пообещали, что он придет к нам в 20-х числа января. Мы очень рады и с нетерпением ждем, когда наконец-то получим тренажер, - поделилась Анна Тулинова, мама Аэлиты.

Следующая мечта, которая находится на финальной стадии воплощения – пандус в подъезде для десятилетнего Тимура Магомедова из поселка Токи. Мальчик потерял способность самостоятельно передвигаться, и маме все труднее спускаться с третьего этажа с сыном на руках. Жильцы дома на общем собрании сказали откидному пандусу «да» и 12 января специалисты начали монтировать устройство.

- Осталось замки повесить, сегодня уже доделают, - рассказала Наталья Тимофеева, мама Тимура. – Теперь будет намного легче выходить с сыном на прогулки и в больницу.

Фургал исполнил мечты детей-инвалидов Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края

Анисьи Оводова из Хабаровска очень хотела посетить один из местных телеканалов. Очень хотелось девочке побывать в закулисье телевидения и приобщиться к «кухне» новостей. Ее желание было исполнено еще до Нового года.