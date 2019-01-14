Два министра покинули «белый дом» в Хабаровском крае

В правительстве региона продолжаются перетрубации. В новом году покинуть «белый дом» по собственному желанию решили два высокопоставленных чиновника.

Со своих постов ушли исполняющие обязанности министров информационных технологий и связи Сергей Федоров и инвестиционной и земельно-имущественной политики Сергей Желонкин. О причинах своих поступков чиновники не сообщали, а в «белом доме» ограничились комментарием: «они покинули свои посты по собственному желанию».

Сейчас министерством информационных технологий и связи временно руководит Кирилл Берман, который трудился первым заместителем Федорова. Региональной инвестиционной и земельно-имущественной политикой пока управляет Сергей Лысенко. Ранее он также работал первым замом Желонкина.

Утвердят кандидатуры Бермана и Лысенко или же на места министров будут назначены другие чиновники – пока не известно. Отметим, что до сих пор в «белом доме» региона вакантными остаются посты вице-губернатора, заместителя председателя правительства по вопросам внутренней политики, которого назначает администрация президента и зампреда по вопросам комплексного развития Комсомольска.

Изменения произойдут и в министерстве промышленности и транспорта Хабаровского края. Губернатор считает, что на одно ведомство возложено слишком много функций, от чего страдает его эффективность.

- Вместо одного министерства будут созданы две разные структуры. Сейчас решается вопрос о том, в каком виде они будут существовать – комитет, управление или департамент, - отметили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Кто возглавит новые структуры – пока непонятно. Неизвестна и судьба Константина Пепеляева, который возглавляет министерство.